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قيمة جاكيت ميلانيا ترامب الذي أثار الجدل

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مصراوي Masrawy

قيمة جاكيت ميلانيا الذي أثار الجدل

10:51 ص الأحد 28 مايو 2017

قيمة جاكيت ميلانيا ترامب الذي أثار الجدل

قيمة-جاكيت-ميلانيا-ترامب-الذي-أثار-الجدل

كتبت- ميرا ماهر:
ارتدت "ميلانيا ترامب" زوجة الرئيس الأمريكي جاكيت من دار أزياء "Dolce & Gabbana"، بلغت قيمته أكثر من 50 ألف دولار، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب موقع "sputniknews" ارتدت ميلانيا الجاكيت أثناء زيارتها لجزيرة صقلية الإيطالية، ضمن فعاليات انعقاد قمة الدول الصناعية الكبرى.

وفي نفس الوقت، ذكر موقع "US Today" في تقرير له، أن الجاكيت الذي ارتدته ميلانيا ترامب يعادل متوسط دخل أسرة أمريكية في عام.

وأضاف التقرير أن السيدة ترامب يمكن لها دفع هذا المبلغ، لكنه بلا شك أغلى ما ارتدت منذ أن أصبحت السيدة الأولى.

 

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