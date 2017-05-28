أخبار عاجلة

10 تصريحات × 24 ساعة -
العرب اليوم: مظاهرات فى تل أبيب وتنظيم أنصار الشريعة يحِل نفسه -
أهداف مباراة بنفيكا 2 - 1 فيتوريا جيماريش في نهائي كأس البرتغال -
ستاد مصر: لقاء مع بنيامين أشامبونج - لاعب فريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك -
الشرطة البريطانية تعتقل شخصين آخرين على صلة بتفجير مانشستر -
رئيس المقاصة يعلن عن موقف أنطوي بعد انتهاء إعارته -
عبدالله السعيد يبدأ الجري حول الملعب -
علاء عبد العال: الداخلية لا يستحق الهزيمة من الزمالك -
فقرة تدريبية خاصة لـ«حمودي» في مران مستبعدي الأهلي -
الزمالك يكسر كمين الداخلية في مباراة مثيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

العراق: ستة قتلى في هجوم انتحاري في بعقوبة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العراق: ستة قتلى في هجوم انتحاري في بعقوبة

10:33 ص الأحد 28 مايو 2017

العراق: ستة قتلى في هجوم انتحاري في بعقوبة

فرق الاسعاف العراقية وعمال البلدية في موقع انفجار

بغداد (أ ف ب)
قتل ستة أشخاص على الأقل واصيب سبعة آخرون بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف مدنيين الأحد وسط مدينة بعقوبة، شمال شرق بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال المقدم غسان الكرخي من شرطة بعقوبة "قتل ستة أشخاص وأصيب سبعة بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف مدنيين، بينهم عدد من النساء".

ووقع الهجوم في شارع رئيسي بالقرب من مبنى محافظة ديالى وسط مدينة بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد)، وفقا للمصدر.

وأكد فارس العزاوي المتحدث باسم دائرة صحة ديالى كبرى مدنها بعقوبة، حصيلة الضحايا.

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في بيان مختصر "وقوع اعتداء إرهابي بواسطة انتحاري يرتدي حزاما ناسفا عند مدخل شارع مبنى محافظة ديالى أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص"، من دون ذكر أي تفاصيل اضافية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتشهد محافظة ديالى هجمات متكررة تستهدف المدنيين وقوات الأمن على حد سواء.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجيش السوري يحكم سيطرته على منطقة

    الجيش السوري يحكم سيطرته على منطقة "العليانية" بريف حمص

    أخبار
  • الـ

    الـ"جي-7" تطالب شركات الإنترنت العملاقة بشن حملة على المحتوى المتطرف

    أخبار

  • "وزراء الداخلية العرب" يعلن وقوفه إلى جانب ضد الإرهاب

    أخبار
  • الشرطة البريطانية: اعتقال عدد كبير من أفراد شبكة اعتداء مانشستر

    الشرطة البريطانية: اعتقال عدد كبير من أفراد اعتداء مانشستر

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • ماذا يعني وجود هذه الشقوق داخل البطيخ؟

    ماذا يعني وجود هذه الشقوق داخل البطيخ؟هو وهي

  • أربعة لا يغفر الله لهم ولا يتقبل منهم رمضان

    أربعة لا يغفر الله لهم ولا يتقبل منهم رمضانإسلاميات

  • ميدو لأبو تريكة ضاحكًا:

    ميدو لأبو تريكة ضاحكًا: "الحمد لله انك اعتزلت"

  • طفل ناج من

    طفل ناج من "أتوبيس المنيا" يروي تفاصيل الحادثأخبار

  • وفاة صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون

    وفاة صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيونأخبار

  • أزمة قطر والخليج تتفاقم.. تميم يتصل بروحاني: علاقاتنا راسخة

    أزمة قطر والخليج تتفاقم.. تميم يتصل بروحاني: علاقاتنا راسخةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري

ستاد مصر: لقاء مع بنيامين أشامبونج - لاعب فريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك

ستاد مصر: لقاء مع بنيامين أشامبونج - لاعب فريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك

ستاد مصر: لقاء خاص مع ك/ علاء عبد العال - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك

ستاد مصر: لقاء خاص مع ك/ علاء عبد العال - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من الزمالك

ستاد مصر: ملخص مباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري الممتاز

ستاد مصر: ملخص مباراة الداخلية 3 - 4 الزمالك ضمن مباريات الأسبوع الـ30 من الدوري الممتاز