العراق: ستة قتلى في هجوم انتحاري في بعقوبة

بغداد (أ ف ب)

قتل ستة أشخاص على الأقل واصيب سبعة آخرون بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف مدنيين الأحد وسط مدينة بعقوبة، شمال شرق بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال المقدم غسان الكرخي من شرطة بعقوبة "قتل ستة أشخاص وأصيب سبعة بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف مدنيين، بينهم عدد من النساء".

ووقع الهجوم في شارع رئيسي بالقرب من مبنى محافظة ديالى وسط مدينة بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد)، وفقا للمصدر.

وأكد فارس العزاوي المتحدث باسم دائرة صحة ديالى كبرى مدنها بعقوبة، حصيلة الضحايا.

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في بيان مختصر "وقوع اعتداء إرهابي بواسطة انتحاري يرتدي حزاما ناسفا عند مدخل شارع مبنى محافظة ديالى أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص"، من دون ذكر أي تفاصيل اضافية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتشهد محافظة ديالى هجمات متكررة تستهدف المدنيين وقوات الأمن على حد سواء.