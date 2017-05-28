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خامنئي يشن هجوما عنيفا على السعودية

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مصراوي Masrawy

خامنئي يشن هجوما عنيفا على

10:29 ص الأحد 28 مايو 2017

خامنئي يشن هجوما عنيفا على السعودية

صورة نشرها موقع المرشد الاعلى في ايران لأية الله ع

طهران، إيران (أ ف ب)
شن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي هجوما عنيفا على السعودية التي وصف قادتها بأنهم "غير أكفاء".

وقال خامنئي في اجتماع مساء السبت بمناسبة بداية رمضان، "بعض من الأناس غیر الأكفاء كحكام السعودیة باتوا الیوم یتحكمون بمصیر جمع من الأمة الإسلامیة".

وأضاف أن "هؤلاء الأشخاص يؤمنون بالقرآن ظاهرا (...) لكنهم عند التطبيق يعملون خلافاً لهذا القرآن، فهم أشدّاء على المسلمين رحماء مع الكفار والأموال التي كان يجب أن ينفقوها في تطوير الوضع المعيشي لشعوبهم، يقومون بإعطائها للكفار وأعداء هذه الشعوب".

وتابع آية الله خامنئي "أنهم باطل والباطل لا محالة آيل إلى الزوال والاضمحلال"، مضيفا "كما قال الأمريكيون، إنهم لا يمثلون إلا كبقرة يحتلبونها".

وإيران والسعودية قوتان إقليمتان كبيرتان مختلفتان بشأن قضايا كثيرة.

وكانت إيران ردت بسخرية على حملة استهدفتها مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد إلى السعودية ثم إسرائيل، ووصفت القمة العربية الإسلامية الأمريكية ب"الاستعراض" الذي اعتادت عليه الرياض. واتهمت ترامب بالسعي وراء أموال السعودية، وقالت إنها ستواصل برنامجها الصاروخي.

وقال خامنئي "انظروا ماذا يصنعون مع شعوبهم من قبيل شعب اليمن وشعب البحرين وأمثالهما، ولكنهم بالتالي يشقون طريقهم إلى السقوط والزوال".

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