الفراولة.. فاكهة حساسة غنية بفوائد عديدة



يأتي الصيف ومعه موسم الفراولة، التي تتفوق على البرتقال في غناها بفيتامين "سي"، كما تحتوي على أحماض مفيدة للحوامل، علاوة على محفزات للهضم. فوائد عديدة للفراولة ستجعلها حتما على مائدة طعامك اليوم.

الفراولة من الفواكه التي تظهر في موسم قصير نسبيا كما تتميز بأنها شديدة الحساسية، إذ تبدأ في فقدان طعمها بعد ساعات قليلة من الحصاد، ولكن رغم قصر فترة ظهورها في الأسواق، تمد الفراولة الجسم بالعديد من الفيتامينات وتقيه من عدة أمراض.

,تعتبر الفراولة من أغنى الثمار بفيتامين "سي" فتناول 200 غرام فقط من الفراولة يغطي احتياج جسم الشخص البالغ لفيتامين سي ليوم كامل.

وبهذا تتفوق الفراولة في نسبة فيتامين "سي" حتى على البرتقال والليمون. وتمد الفراولة الجسم بالعديد من الأحماض المفيدة للحوامل كما أن نسبة الكالسيوم والحديد والزنك فيها، تجعلها من مصادر التغذية المهمة.

غنى الفراولة بالألياف الغذائية، مثل البكتين والسليولوز التي تحفز من عملية الهضم، يجعلها من أنسب الفواكه لمن يعاني من مشكلات في المعدة.

وتساعد الفيتوكميكال (المواد النباتية الثانوية) الموجودة بالفراولة في الوقاية من السرطانات وأمراض القلب والدورة الدموية، وفقا لتقرير نشره موقع "أبوتيكين أومشاو" الألماني.

ورغم غنى الفراولة بالكثير من الفيتامينات المفيدة للجسم، إلا أن نسبة السعرات الحرارية فيها منخفضة للغاية، ما يجعلها مناسبة للباحثين عن الرشاقة.