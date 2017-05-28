الزعيم الكوري الشمالي يشرف على تجربة نظام جديد مضاد للطيران

(أ ف ب):

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على اختبار نظام جديد مضاد للطيران، كما اعلنت وسائل الاعلان الكورية الشمالية، الأحد، وسط أجواء من التوتر الشديد في شبه الجزيرة.

وكان الزعيم الكوري الشمالي حضر في الأشهر الأخيرة تجارب ترتدي طابعا عسكريا. وقد أشرف الأحد الماضي على تجربة إطلاق صاروخ بالستي متوسط المدى.

ودان مجلس الأمن الدولي، هذه التجربة وهدد كوريا الشمالية بعقوبات اضافية.

وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن كيم "حضر اختبار نوع جديد من نظام الاسلحة الموجهة المضادة للطيران" التي تهدف إلى "رصد وضرب مختلف الأهداف التي تحلق في كل الاتجاهات".

ولم توضح الوكالة متى جرت هذه التجربة.

وكانت بيونج يانج أجرت تجربة لهذا النظام الجديد في أبريل 2016، لكنها رصدت عيوبا فيه، كما قالت الوكالة. وأضافت أن كيم تمكن هذه المرة من التأكد من أن كل الثغرات في المنظومة "تمت معالجتها بالكامل".

وتابعت أن كيم عبر عن ارتياحه لأن فاعلية هذا النظام "الذي يرصد ويطارد الأهداف زادت بشكل كبير وكذلك دقته".

واضاف الزعيم الكوري الشمالي أن هذا النظام "يجب أن يتم انتاجه بكميات كبيرة وأن ينشر في جميع أنحاء البلاد، مثل غابة، لتدمير حلم العدو الجنوني بالسيطرة على الأجواء بالكامل".