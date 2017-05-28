أخبار عاجلة

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يوضح كيف إستقبل المغتربين المصريين "شهر رمضان المبارك" -
8 الصبح - تقرير يوضح تاريخ إنشاء "مسجد عمرو بن العاص" فى مصر -
8 الصبح - فقرة #آل _البيت ... السيرة الذاتية "للسيدة زينب" حفيدة رسول الله "ص" -
8 الصبح - شوف أسعار الخضروات والفاكهة وياميش رمضان .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية -
الزعيم الكوري الشمالي يشرف على تجربة نظام جديد مضاد للطيران -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم"مشاكل البشرة مع الصيام" -
الاستوديو التحليلي لمباراة برشلونة الافيس واحتفالات برشلونة بـ كاس الملك -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
عماد متعب يعود لقائمة الأهلي في مباراة المقاصة بالدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

اليوم.. شيكابالا يقود الزمالك في مباراة الداخلية

Google+ Print
اليوم.. شيكابالا يقود الزمالك في مباراة الداخلية اليوم.. شيكابالا يقود الزمالك في مباراة الداخلية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي إيناسيو، عن اختيار 18 لاعبًا لدخول معسكر الفريق لمواجهة الداخلية غدا الأحد في الجولة 30 للدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من:لحراسة المرمى: أحمد الشناوي وعمر صلاح
خط الدفاع :محمد مجدي وعلي جبر ومحمود حمدي الونش وأسامة إبراهيم ومحمد ناصف وحسني فتحي.
خط الوسط : أحمد توفيق وصلاح ريكو ومحمد دونجا ومعروف يوسف ومحمد عبدالرازق "شيكابالا" وأحمد رفعت ومحمد إبراهيم
خط الهجوم: حسام باولو وستانلي أوهايتشي وإيمانويل مايوكا.

وعقد البرتغالي أوجستوا إيناسيو المدير الفني للزمالك جلسة، مطولة مع لاعبي الفريق الأبيض قبل انطلاق مران اليوم الأخير مساء اليوم باستاد بتروسبورت وحرص المدير الفني للزمالك على أن يشرح للاعبين بعد النقاط الخاصة بمواجهة الداخلية والنقاط التي سيركز عليها الفريق في المباراة والتي طبقها خلال المران الأخير.

وشهد المران تركيز المدير الفني على بعض الجمل الفنيه بجانب التسديدات من خارج منطقة الجزاء والتي يمنح الفرصة لجميع اللاعبين في التدريب عليها.

وأدى ثلاثي حراس المرمى أحمد الشناوي وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف مرانا قويا تحت قيادة أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق.
كما شهد مران الفريق حصول السداسي مصطفى فتحي ومحمود جنش وإسلام جمال وأيمن حفني وشوقي السعيد وطارق حامد على راحة من المشاركة في التدريبات.

شاهد أيضا

ولم يشارك الخماسي مصطفى فتحي ومحمود جنش وأيمن حفني وشوقي السعيد وإسلام جمال في المران بسبب الإصابات والتي منعتهم من التواجد في مران اليوم وعدم القدرة على المشاركة في مباراة الغد.

بينما حصل طارق حامد على راحة من التدريبات بناء على تعليمات المدير الفني البرتغالي أوجستو إيناسيو.

وفي شان اخر أكد خالد جلال مدير الكرة بنادي أن مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق يعاني من شد في العضلة الأمامية وفضل الجهاز الفني منحه راحة من المشاركة في مران السبت ومباراة الداخلية.

وأضاف مدير الكرة بالزمالك ، أن المدير الفني البرتغالي أوجستوا إيناسيو منح اللاعب راحه من التدريبات والمباريات حتى يكون قادرا على المشاركة في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعه القادم في مباراة الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
اليوم.. شيكابالا يقود الزمالك في مباراة الداخلية

اليوم.. شيكابالا يقود الزمالك في مباراة الداخلية

استبعاد «مرسي وحامد» من قائمة الزمالك أمام الداخلية

استبعاد «مرسي وحامد» من قائمة الزمالك أمام الداخلية

سداسي الزمالك راحة من التدريبات

سداسي الزمالك راحة من التدريبات

أمين عمر حكمًا للقاء الزمالك والداخلية

أمين عمر حكمًا للقاء الزمالك والداخلية