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أطول مدة صيام فى فنلندا.. لن تتوقع عدد ساعات صيامها!!

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أطول مدة صيام فى فنلندا.. لن تتوقع عدد ساعات صيامها!! أطول مدة صيام فى فنلندا.. لن تتوقع عدد ساعات صيامها!!

تختلف الفترات التى يصومها المسلمون حول العالم خلال شهر رمضان بحسب البلدان التى يقيمون بها، وموقعها فى الكرة الأرضية.
 
ويطول الصيام فى البلدان الواقعة فى شمال الكرة الأرضية، لاسيما فى دائرة القطب الشمالى، إذ تسطع الشمس فى بعض المناطق طيلة 24 ساعة.
 
وبحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية، فإن منطقة فى شمال فنلندا، لا يستمر فيها الليل سوى 55 دقيقة، أى إن على المسلمين إن وجدوا فيها أن يصوموا 23 ساعة و5 دقائق، من حيث المبدأ.
 
ويصوم مسلمو الدول الإسكندنافية أطول الفترات، إذ تصل مدة الصيام فى النرويج مثلا إلى 19.48 ساعة، بينما يصوم مسلمو إيسلندا 21 ساعة.
 
ويقول محمد فى تصريح للإندبندنت، إن أقاربه فى بنجلاديش يستغربون حين يخبرهم بصيامه أكثر من عشرين ساعة فى اليوم الواحد.
 
لكن مسلمى دول أخرى مجاورة يتبعون مواعيد الإفطار فى دول الشرق الأوسط، أو أقرب بلد مسلم إليهم، تركيا، بالنظر إلى طول فترة النهار أو عدم غروب الشمس بالمرة.
 
 
 
المصدر : الشروق 

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