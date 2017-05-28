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رتفاع جنوني في أسعار الأدوات المنزلية فى أول يوم من شهر رمضان

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رتفاع جنوني في أسعار الأدوات المنزلية فى أول يوم من شهر رمضان رتفاع جنوني في أسعار الأدوات المنزلية فى أول يوم من شهر رمضان

خرجت تصريحات أحد التجار في السوق المصرية، أثناء اجراء حوار صحفي معه عن احوال الأدوات المنزلية في على أحد المواقع الصحفية ، مع دخول شهر رمضان، حيث أكد على ارتفاع الأسعار بشكل لم تشهده مصر من قبل.

صرح التاجر من خلال تصريحاته الصحفية أن أسعار “الكوبيات”، على وجه الخصوص، قد سجلت ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، نظرًا للأقبال المتزايد عليها في هذه الفترة، مما أثر على حركة السوق وتسبب في حالة من الركود في حركة البيع والشراء.

أكدت التصريحات على عزوف المواطنين عن عملية شراء الأدوات المنزلية، في الأونة الأخيرة بسبب الغلاء واكتفى الشعب بالسلع الأساسية فقط، والذى هو حال السوق دون تسبب شهر رمضان الكريم في هذا الركود.

وصل سعر “الكوب الصيني” فى الأسواق إلى 10 جنيه للقطعة، بينما وصل سعر الكوب المصري إلى 3.5 جنيهات، وبلغ سعر كوب العصير بـ 25 جنيها، بينما تراوح سعر الدستة المستورد من 90 إلى 100 جنيه دستة، مقارنة بسعرها في السابق الذي كان يساوي 35 جنيها، بينما وصل سعر الدستة من المنتج المصري إلى 100 جنيه مقارنة بما كان فى السابق من 25 إلى 30 جنيها.

 

المصدر : مصر 365

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