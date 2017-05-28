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أسعار العملات اليوم الاحد 28 مايو 2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الاحد 28 مايو 2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الاحد 28 مايو 2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الاحد :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٩٢٠١ ٥٩.٢٧٧١ 05/11 10:30 ص
دينار بحريني ٤٧.٦١١٥ ٤٧.٨٥١٥ 05/11 10:30 ص
ريال عماني ٤٦.٦٢٤٦ ٤٦.٨٥٧٢ 05/11 10:30 ص
ريال قطري ٤.٩٢٩٧ ٤.٩٥٤٤ 05/11 10:30 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٨٨٧ ٤.٩١١٩ 05/11 10:30 ص
ريال سعودي ٤.٧٨٦٢ ٤.٨١٠٧ 05/11 10:30 ص
دينار أردني ٢٥.٢٨٨٨ ٢٥.٤٣٤٩ 05/11 10:30 ص
جنيه إسترليني ٢٣.٢٠٠٤ ٢٣.٣٥٤ 05/11 10:40 ص
كرون دنماركي ٢.٦٢١ ٢.٦٣٨٢ 05/11 10:30 ص
كرون نرويجي ٢.٠٧٧٨ ٢.٠٩٤ 05/11 10:30 ص
كرون سويدي ٢.٠١٠١ ٢.٠٢٣٨ 05/11 10:30 ص
يورو ١٩.٤٩٩١ ١٩.٦٢٨٦ 05/11 10:40 ص
دولار أمريكي ١٧.٩٥ ١٨.٠٥ 05/11 10:40 ص
فرنك سويسري ١٧.٧٨١١ ١٧.٨٩٧٨ 05/11 10:30 ص
ين ياباني ١٥.٦٩٦ ١٥.٨١٠٢ 05/11 10:30 ص
دولار استرالي ١٣.١٦٠٩ ١٣.٢٩٠٨ 05/11 10:30 ص
دولار كندي ١٣.٠٦١٢ ١٣.٢١٢ 05/11 10:30 ص

 

المصدر : مصر 365

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