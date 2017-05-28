سعر الذهب اليوم الأحد 28 مايو 2017 بالصاغة في مصر

سمر العشري

صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244 .

سعر الذهب اليوم الاحد :

السعر العالمي : 1,262.13 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 722 إلى 725 عيار 22 662 إلى 664 عيار 21 632 إلى 634 عيار 18 542 إلى 543 عيار 14 421 إلى 423 عيار 12 361 إلى 362 الاونصة 22,463 إلى 22,534 الجنيه الذهب 5,056 إلى 5,072 الكيلو 722,286 إلى 724,571

المصدر: مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads