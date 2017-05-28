نوح: داعش يحاول تقسيم مصر عن طريق التفرقة بين المسلمين والأقباط

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور مختار نوح، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، مساء أمس السبت، إن العمليات الإرهابية تجاه الأقباط في مصر مستمرة منذ زمن كبير وليس فقط في الآونة الأخيرة، مؤكدًا على أن المصريين يحتاجون إلى الالتفاف حول مشروع قومي واحد للقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله.

وأضاف نوح، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «أون لايف»، أن اتباع أسلوب الانتحار في تنفيذ العمليات الإرهابية دليل على التضييق الكبير من قِبل السلطات المصرية وصعوبة تنفيذ المهام المكلف بها الإرهابي بحرية.

شاهد أيضا

وأوضح أن الهجمات التي يقوم بها الجيش والشرطة تجاه تلك الجماعات، وراء زيادة العمليات، مؤكدًا أن داعش يمارس سياسته في تقسيم مصر وذلك عن طريق التفرقة بين المسلمين والأقباط وزعزعة استقرار العلاقات بينهم.