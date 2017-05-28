فيديو| الغيطي باكيا: «كلنا أقباط مصر»

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وقف الإعلامي محمد الغيطي، دقيقة حداد على أرواح شهداء أتوبيس المنيا الإرهابي، على الهواء.

وأشعل الغيطي، خلال برنامج «الخيمة»، المذاع على فضائية «LTC»، عددًا من الشموع، قائلًا: «إن عصابات الشر حالت أن نهنئ بعضنا بحلول شهر رمضان».

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وأجهش في البكاء، مضيفًا: «يا أيها الكفرة ما هو دينكم، ومن هو إلهكم ومن أي ملة أنتم ومن أي طين أنتم؟، أقسم أنه لا إله لكم إلا إبليس.. أنتم عصابات الخراب والجهل، ماذا فعل هذا المسيحي المسالم سوى أنهم ذهبوا للصلاة؟.. هل تعرفون معنى الرب؟».

وتابع: «كلنا أقباط مصر وسنحارب كل جماعات الإرهاب التي تطارد حضارتنا وحريتنا».