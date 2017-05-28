أخبار عاجلة

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يوضح كيف إستقبل المغتربين المصريين "شهر رمضان المبارك" -
8 الصبح - تقرير يوضح تاريخ إنشاء "مسجد عمرو بن العاص" فى مصر -
8 الصبح - فقرة #آل _البيت ... السيرة الذاتية "للسيدة زينب" حفيدة رسول الله "ص" -
8 الصبح - شوف أسعار الخضروات والفاكهة وياميش رمضان .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية -
الزعيم الكوري الشمالي يشرف على تجربة نظام جديد مضاد للطيران -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم"مشاكل البشرة مع الصيام" -
الاستوديو التحليلي لمباراة برشلونة الافيس واحتفالات برشلونة بـ كاس الملك -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
عماد متعب يعود لقائمة الأهلي في مباراة المقاصة بالدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| الغيطي باكيا: «كلنا أقباط مصر»

Google+ Print
فيديو| الغيطي باكيا: «كلنا أقباط مصر» فيديو| الغيطي باكيا: «كلنا أقباط مصر»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وقف الإعلامي محمد الغيطي، دقيقة حداد على أرواح شهداء أتوبيس المنيا الإرهابي، على الهواء.

وأشعل الغيطي، خلال برنامج «الخيمة»، المذاع على فضائية «LTC»، عددًا من الشموع، قائلًا: «إن عصابات الشر حالت أن نهنئ بعضنا بحلول شهر رمضان».

شاهد أيضا

وأجهش في البكاء، مضيفًا: «يا أيها الكفرة ما هو دينكم، ومن هو إلهكم ومن أي ملة أنتم ومن أي طين أنتم؟، أقسم أنه لا إله لكم إلا إبليس.. أنتم عصابات الخراب والجهل، ماذا فعل هذا المسيحي المسالم سوى أنهم ذهبوا للصلاة؟.. هل تعرفون معنى الرب؟».

وتابع: «كلنا أقباط وسنحارب كل جماعات الإرهاب التي تطارد حضارتنا وحريتنا».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الكاتب محمد يوسف العزيزي " الموازنة المصرية فقيرة أوي بالنسبة لعدد السكان

8 الصبح - الكاتب محمد يوسف العزيزي " الموازنة المصرية فقيرة أوي بالنسبة لعدد السكان

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يوضح كيف إستقبل المغتربين المصريين "شهر رمضان المبارك"

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يوضح كيف إستقبل المغتربين المصريين "شهر رمضان المبارك"

8 الصبح - تقرير يوضح تاريخ إنشاء "مسجد عمرو بن العاص" فى مصر

8 الصبح - تقرير يوضح تاريخ إنشاء "مسجد عمرو بن العاص" فى مصر

الجزيرة تنشر بيان «مجاهدي درنة» بعد الضربة الجوية المصرية

الجزيرة تنشر بيان «مجاهدي درنة» بعد الضربة الجوية المصرية