أخبار عاجلة

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يوضح كيف إستقبل المغتربين المصريين "شهر رمضان المبارك" -
8 الصبح - تقرير يوضح تاريخ إنشاء "مسجد عمرو بن العاص" فى مصر -
8 الصبح - فقرة #آل _البيت ... السيرة الذاتية "للسيدة زينب" حفيدة رسول الله "ص" -
8 الصبح - شوف أسعار الخضروات والفاكهة وياميش رمضان .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية -
الزعيم الكوري الشمالي يشرف على تجربة نظام جديد مضاد للطيران -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم"مشاكل البشرة مع الصيام" -
الاستوديو التحليلي لمباراة برشلونة الافيس واحتفالات برشلونة بـ كاس الملك -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
عماد متعب يعود لقائمة الأهلي في مباراة المقاصة بالدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بسوهاج

03:21 ص الأحد 28 مايو 2017

مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقي شخصان مصرعهما ، وأصيب 5 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم بسبب السرعة الزائدة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل، إخطاراً من عمليات النجدة بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم .

تبين أنه أثناء سير السيارة رقم "2584 ص أ ع" ميكروباص قيادة أحمد صلاح محمود - 30 عاماً، سائق، ويقيم دائرة مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة السرعة الزائدة؛ ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث وفاة كلاً من قائد السيارة المذكور وأحمد كامل نور الدين - 27 عاماً، عامل، ويقيم بذات الناحية، وإصابة كلاً من إمام عبد الظاهر عبد الرحمن، وهدى عبد الحفيظ جهلان، والسيد حافظ إبراهيم، وأسامة علي محمد ، وعمر السيد حافظ ، يقيمون دائرة مركز فرشوط بمحافظة قنا مصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسم وجميعهم من مستقلي السيارة.

تم نقل الجثتين للمستشفى المركزي والمصابين لمستشفيي سوهاج الجامعي وأخميم المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7630 إداري المركز لسنة 2017.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ سوهاج: توريد 101 ألف و359 طن قمح إلى الآن

    محافظ سوهاج: توريد 101 ألف و359 طن قمح إلى الآن

    أخبار
  • بالصور.. مدير أمن سوهاج يتناول الإفطار بمعسكر الجبل الغربي

    بالصور.. مدير أمن سوهاج يتناول الإفطار بمعسكر الجبل الغربي

    أخبار
  • محافظ سوهاج : تعذر تنفيذ 51 قرار إزالة بسبب الزراعات والإقامة

    محافظ سوهاج : تعذر تنفيذ 51 قرار إزالة بسبب الزراعات والإقامة

    أخبار
  • إصابة سائقين وسيدة في حريق سيارة وتوك توك بسوهاج

    إصابة سائقين وسيدة في حريق سيارة وتوك توك بسوهاج

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالفيديو- وابل من الشتائم وانهيار فيفي عبده في أولى حلقات

    - وابل من الشتائم وانهيار فيفي عبده في أولى حلقات "رامز تحتفنون

  • سلاح الجو الليبي يكشف تفاصيل جديدة عن الضربة المصرية للإرهاببين بدرنة

    سلاح الجو الليبي يكشف تفاصيل جديدة عن الضربة المصرية للإرهاببين بدرنةأخبار

  • فيفي عبده تتسبب في إحراج رامز جلال في

    فيفي عبده تتسبب في إحراج رامز جلال في "رامز تحت الأرض"فنون

  • أزمة قطر والخليج تتفاقم.. تميم يتصل بروحاني: علاقاتنا راسخة

    أزمة قطر والخليج تتفاقم.. تميم يتصل بروحاني: علاقاتنا راسخةأخبار

  • ميدو لأبو تريكة ضاحكًا:

    ميدو لأبو تريكة ضاحكًا: "الحمد لله انك اعتزلت"

  • طفل ناج من

    طفل ناج من "أتوبيس المنيا" يروي تفاصيل الحادثأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
لقاء حصري - مناقشة لقانون الرياضة الجديد مع م. خالد عبد العزيز - وزير الشباب والرياضة

لقاء حصري - مناقشة لقانون الرياضة الجديد مع م. خالد عبد العزيز - وزير الشباب والرياضة

لقاء حصري: رأي وزير الشباب والرياضة في أداء كوبر

لقاء حصري: رأي وزير الشباب والرياضة في أداء كوبر

لقاء حصري - وزير الشباب والرياضة: رمضان صبحي لعيب "حريف" وبحب أتفرج عليه

لقاء حصري - وزير الشباب والرياضة: رمضان صبحي لعيب "حريف" وبحب أتفرج عليه

لقاء حصري - وزير الشباب والرياضة: تريزيجيه بيعمل كل حاجة في الكورة "زي ما الكتاب بيقول"

لقاء حصري - وزير الشباب والرياضة: تريزيجيه بيعمل كل حاجة في الكورة "زي ما الكتاب بيقول"