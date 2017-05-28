مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقي شخصان مصرعهما ، وأصيب 5 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم بسبب السرعة الزائدة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل، إخطاراً من عمليات النجدة بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم .

تبين أنه أثناء سير السيارة رقم "2584 ص أ ع" ميكروباص قيادة أحمد صلاح محمود - 30 عاماً، سائق، ويقيم دائرة مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة السرعة الزائدة؛ ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث وفاة كلاً من قائد السيارة المذكور وأحمد كامل نور الدين - 27 عاماً، عامل، ويقيم بذات الناحية، وإصابة كلاً من إمام عبد الظاهر عبد الرحمن، وهدى عبد الحفيظ جهلان، والسيد حافظ إبراهيم، وأسامة علي محمد ، وعمر السيد حافظ ، يقيمون دائرة مركز فرشوط بمحافظة قنا مصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسم وجميعهم من مستقلي السيارة.

تم نقل الجثتين للمستشفى المركزي والمصابين لمستشفيي سوهاج الجامعي وأخميم المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7630 إداري المركز لسنة 2017.