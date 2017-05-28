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محافظ الغربية: حققنا المستهدف من إزالة التعديات على أملاك الدولة بنسبة 100%

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مصراوي Masrawy

محافظ الغربية: حققنا المستهدف من إزالة التعديات على أملاك الدولة بنسبة 100%

07:59 م السبت 27 مايو 2017

محافظ الغربية: حققنا المستهدف من إزالة التعديات على أملاك الدولة بنسبة 100%

طنطا - (أ.ش.أ):

قال محافظ الغربية اللواء أحمد صقر: "إن المحافظة حققت المستهدف من إزالة التعديات على أملاك الدولة على مساحة 173 فدانًا و4 قراريط و16 سهمًا، بالإضافة إلى 268 ألفًا و691 مترًا مربعًا بنسبة 100 %".

وأشار المحافظ، في تصريحات، اليوم السبت، إلى أن المحافظة تلقّت 1550 طلبًا لتوفيق الأوضاع على مساحة 296 ألفًا و728 مترًا مربعًا على مستوى المحافظة، ويجري فحص الطلبات مع جهة الولاية بالتنسيق مع المحافظة

وأضاف أنه جرى إزالة التعديات على الإصلاح الزراعي بمساحة 17 فدانًا و4 قراريط و13 ألفًا و264 مترًا مربعًا، واسترداد 160 فدانًا و185 ألفًا و176 مترًا مربعًا على أملاك الري وحماية النيل والصرف، و6 أفدنة بالإضافة إلى 1029مترًا مربعًا للجمعيات الزراعية، وإزالة 8 آلاف و802 مترًا مربعًا من التعديات على الطرق، كما أزيل 9 آلاف و371 مترًا مربعًا خاصة بالسكة الحديد، و225 مترًا مربعًا أملاك الأثار، و165 ألفًا و96 مترًا مربعًا من التعديات على أراضي الأوقاف.

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