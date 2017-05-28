أردوغان للرئيس الإيراني: مصرون على تطوير العلاقات.. والأخير يرد

أنقرة - (أ ش أ):

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة مصممة على تطوير العلاقات مع طهران في المجالات كافة، وذلك في اتصال هاتفي بينه ونظيره الإيراني حسن روحاني.

وأشار أردوغان إلى أهمية الشراكة الإقليمية بين البلدين، مضيفا أن هذه الشراكة بشأن اجتماع استانا الخاص بالأزمة السورية سيساعد على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

بدوره، أعرب الرئيس الإيراني عن شكره لاتصال نظيره التركي، وقال "تم اتخاذ خطوات طيبة في الأعوام الأربع الماضية من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين إيران وتركيا ولكن يجب ايصال حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار".

ونقلت "قناة سكاي نيوز بالعربية"، الليلة، عن روحاني قوله إن إيران مستعدة لتحقيق الأهداف المرجوة في إطار العلاقات بين طهران وأنقرة وإن الظروف متوفرة اليوم لتحقيق نقلة نوعية على صعيد التعاون المشترك.

وأضاف أن التعاون الثنائي والثلاثي بين البلدين إلى جانب روسيا حيال قضايا المنطقة بما فيها مفاوضات أستانا سيساهم في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.