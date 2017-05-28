اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاحد 28/5/2017: استقرار أسعار الأسمنت فى أول أيام شهر رمضان

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاحد 28/5/2017 بالأسواق المصرية، حيث استقر سعر تعامل الحديد داخل الأسواق المصرية اليوم، ولم تختلف أسعارها عن أسعار يوم أمس، ولا عن أسعار طن الحديد التي شهدتها الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أعلنت شركات الحديد والصلب، والتي تنتج الحديد في مصر، أنها سوف تقوم بتثبيت أسعار الحديد خلال الشهر الجاري، بما يتناسب مع حالة استقرار الدولار داخل البنوك المصرية، ولكن جاء قرار البنك المركزي ليخالف تلك التوقعات بعد قراره الأخير الذى غير حسابات وتصريحات أصحاب شركات الحديد في مصر، حيث كان من المتوقع أن يستقر سعر تداول الحديد في سوق البناء والتعمير للشهر الثاني على التوالي، حيث لم يتغير سعره إلا بقفزة واحدة تمت في مطلع شهر مايو، وعاد الحديد إلى الاستقرار من جديد بالأسواق المصرية.

استقرت حالة الأسعار فى سوق مواد البناء اليوم في الأسواق المصرية بين أسعار الحديد ونظيرتها من أسعار الأسمنت داخل أسواق البناء والتعمير في مصر، خلال تعاملاتها اليوم، حيث اختلفت تعاملات الحديد أمام تعاملات الأسمنت داخل المناطق المصرية، فعلى الرغم من استقرار تعاملات الحديد باعتباره أحد مواد البناء في مصر، شهدت أسعار الأسمنت تباين ملحوظ في تعاملاتها لدي الموزعين بمختلف المحافظات.

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اسعار الحديد في مصر اليوم الاحد 28/5/2017: 6 شركات ترفع أسعار الحديد 200 جنيه للطن بسبب قرار البنك المركزي

بناءًا على قرار البنك المركزي، قامت شركات الحديد والصلب باتخاذ قرارها، ليتناسب مع قرار البنك المركزي، فى زيادة جديدة صادمة، بلغت 200 جنيه دفعة واحدة على سعر طن الحديد، والذي ترتب عليه رفع أسعار فوائد الإقراض بالبنوك، وجدير بالذكر أنه قد صرح طارق الجروشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، التابع إلى اتحاد الصناعات المصرية، فيما يخص قرار البنك المركزي الأخير، أن هذا القرار سوف يتسبب في رفع أسعار الحديد بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البيليت عالمياً.

على غرار قرار البنك المركزي المصري، والقرار الأخير الذي صدر عنه يوم الأحد الماضي، والذي قام فيه برفع أسعار الفائدة على بعض التعاملات والشهادات بالبنوك، تأثرت عدد من المجالات الإقتصادية بهذا القرار المفاجئ، وقد هاجم الخبراء طارق عامر، لأن هذا القرار سوف يتسبب بوقوع زيادة فى الأسعار، وهو الأمر الذي قد بدأ في الظهور بالفعل وتأثر فيه سعر طن الحديد بعد أن كان قد شهد حالة من الاستقرار طوال هذا الشهر الجاري.

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 10000 جنيه 10000 جنيه حديد بشاي 9900 جنيه 9900 جنيه حديد العتال غير متاح غير متاح حديد عطيه غير متاح غير متاح حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي غير متاح غير متاح حديد المصريين 9800 حنيه 9800 حنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي غير متاح غير متاح حديد العشري غير متاح غير متاح حديد الجيوشي غير متاح غير متاح حديد مصر ستيل غير متاح غير متاح

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الاحد 28/5/2017: استقرار أسعار الأسمنت فى أول أيام شهر رمضان

انخفض سعر بيع طن الأسمنت فى العديد من أنواع شركات الأسمنت في مصر فى الفترة الأخيرة والخاصة بتعاملات شهر مايو الجاري، في إطار تعاملاتها السوقية على مدار هذا الشهر، في عدد من الشركات المنتجة للأسمنت، ليشهد سعر طن الأسمنت داخل عدد من الشركات المصرية، إنخفاض ملحوظ في الأسعار، ليأتي ارتفاع عدد أخر من الشركات، في محاولة للتناقض غير المبرر بين أنظمة الشركات، على الرغم من خروج الكثير المتكررة من أصحاب الشركات، واعترافهم بالخسائر الكبيرة، والتى تعرضت لها الشركات الخاصة بالأسمنت، فى الشهور الأخيرة بشكل متكرر، دون إيجاد ميثاق قوي لحل تلك الأزمة التي استمرت لشهور عديدة، على أثر تبعات تعويم الجنيه المصري بالأسواق، حيث يأتي بعض حالات الانخفاض، رغبة من الشركات فى تحريك عجلة البيع والشراء، بعد أن أصاب الخمول جميع أسواق مواد البناء، بالإضافة إلى توقف عجلة سوق العقارات فى مصر.

شهدت تعاملات الأسمنت في مصر اليوم ومع بداية شهر رمضان الكريم، حالة من الاستقرار في تعاملاتها بوجه عام بجميع أصنافها المختلفة وأنواعها مقارنة بأسعار يوم أمس التي قد شهدت حالة من الاستقرار ايضًا، لتستقر أسعار الأسمنت في مصر لليوم الثاني على التوالي، وخاصة على أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي، الذي ما زال يشهد تقلبت كثير بشكل شبه يومي ومتقارب، واستمر حتى الآن أسمنت الشورى مختفي عن قائمة الأسعار، بعد أن انخفض سعر أسمنت الشورى في تعاملاته فى أخر يوم للظهور له بالأسواق المحلية المصرية بحوالي 2 جنيه مقارنة بما ورد في اليوم الذي يسبقه، ليستمر سعر طن الاسمنت داخل المناطق المصرية بوجه عام في حالة من الاستقرار اليوم خلال الفترة الأخيرة من تعاملاته، من جهة أخرى استقرت أسعار الأسمنت يوم أمس ايضًا إذا تم مقارنتها في الأيام السابقة له، حيث عاد الاسمنت يشهد حالة من التذبذب من جديد مع عدم استقرار العملة الأجنبية وسط تعاملات سوق البناء التي فى طبيعة الحال تشهد حالة من عدم الاستقرار بعد أن كان استقر على مدار عدة أيام فى الشهر الماضي.

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الاحد 28/5/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 728 جنية أسمنت النصر النصر 695 جنيه أسمنت اسيوط المهندس 735 جنيه الفهد الفهد 785 جنيه شركة صناعات مواد البناء التعمير 690 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك 705 جنيه أسمنت حورس حورس 693 جنيه أسمنت النهضة الصخرة 680 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 688 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 710 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 680 جنيه أسمنت العريش العسكري 683 جنيه أسمنت سيناء سيناء 678 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر 705 جنيه السويس للأسمنت السويس 713 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 713 جنية أسمنت تكنو تكنو 690 جنيه أسمنت حلوان حلوان 713 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 698 جنية السويدي السويدي 728 جنية جنوب الوادي جنوب الوادي 685 جنية مصر للأسمنت قنا المسله 680 جنية

أسعار الأسمنت الأبيض فى الأسواق المصرية:

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1640 جنية سوبر سيناء سيناء 1600 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1588 جنية رويال العادة رويال 1615 جنية أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1595 جنية

أسعار الأسمنت المخلوط فى الأسواق المصرية:

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل 663 جنيه الشركة القومية للأسمنت 663 جنيه أسمنت حلوان الواحة 663 جنيه

أسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر: