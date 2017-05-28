هشام الحلبي: وجود جيش ليبي ضعيف سيؤدي لتمركز «داعش» في المنطقة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتحرك حتى الآن لمساندة مصر في مواجهة الجماعات الإرهابية، موضحًا أن مصر مستمرة في حربها ضد التطرف منذ عام 2011 دون تحرك من المجتمع الدولي.

وأضاف الحلبي، خلال حواره ببرنامج «ستوديو الأخبار»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية «TEN»، أن المؤتمر الذي عُقد في الرياض وحضره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من قيادات الدول العربية، يعكس اهتمام العالم باستئصال الجماعات الإرهابية من جذورها.

وأشار إلى أن استراتيجات مصر تغيرت باستهداف الجماعات الإرهابية خارج الحدود، ولم تكن المرة الأولى التي تستهدف بها مصر جماعات إرهابية خارج حدودها بعد استهدافها تجمعات إرهابية في ليبيا بعد مقتل 20 مصري هناك.

شاهد أيضا

وأكد أن القوات المسلحة المصرية تستطيع مواجهة الإرهاب خارج الحدود، وتلك هي نقطة قوية تُحسب للجيش المصري، كما أن استهداف الجماعات الإرهابية خارج الحدود المصرية يمكن أن تحدث بسهولة وتدميرهم بسهولة، ولكن من الأهم مراعاة عدم استهداف المدنيين».

وأوضح أنه يجب على دول العالم أن تُدعم الجيش الليبي بالأسلحة في مواجهة المليشيات الإرهابية، وكذلك رفع حظر تسليح الجيش من أجل مواجهة عناصر تنظيم «داعش» الموجود على أراضيها، حيث أن وجود جيش ليبي ضعيف سيلحق الضرر بالغرب.

وأشار إلى أنه حال وجود جيش ليبي ضعيف سيؤدي إلى تمركز «داعش» في تلك المنطقة بعد الضغط عليها في سوريا والعراق، وقد يلحق بها قوات من جماعة بوكو حرام من نيجيريا وتكون بؤرة إرهابية كبرى في المنطقة تضر العالم أجمع والغرب بصفة خاصة.