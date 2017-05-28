أخبار عاجلة

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يوضح كيف إستقبل المغتربين المصريين "شهر رمضان المبارك" -
8 الصبح - تقرير يوضح تاريخ إنشاء "مسجد عمرو بن العاص" فى مصر -
8 الصبح - فقرة #آل _البيت ... السيرة الذاتية "للسيدة زينب" حفيدة رسول الله "ص" -
8 الصبح - شوف أسعار الخضروات والفاكهة وياميش رمضان .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية -
الزعيم الكوري الشمالي يشرف على تجربة نظام جديد مضاد للطيران -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم"مشاكل البشرة مع الصيام" -
الاستوديو التحليلي لمباراة برشلونة الافيس واحتفالات برشلونة بـ كاس الملك -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
عماد متعب يعود لقائمة الأهلي في مباراة المقاصة بالدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

أديب: «الأقباط حظهم زي الزفت.. وفي رقبتنا ليوم الدين»

Google+ Print
أديب: «الأقباط حظهم زي الزفت.. وفي رقبتنا ليوم الدين» أديب: «الأقباط حظهم زي الزفت.. وفي رقبتنا ليوم الدين»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طالب الإعلامي عمرو أديب، الجميع بالوقوف مع الأقباط خلال محنتهم الأخيرة بعد حادث المنيا، الذي وقع بالأمس، مؤكدا أن الأقباط في رقبتنا ليوم الدين.

وأضاف أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون": "الأقباط حظهم سيء وزي الزفت ومن أسوأ الأيام اللي شافوها في حياتهم بتحصل دلوقتي".

شاهد أيضا

ووجه أديب، رسالة للشامتين في بعد حادث المنيا: "المسيحيين في مصر مش قاعدين في حي دول بالملايين ومش هتعرفوا تخلصوا عليهم ولا تمشوهم من بلدهم، قاعدين على قلبكم".

واستكمل: "أتمنى أن يدرك الأقباط أن هناك رجالا في الوطن مستعدين للتضحية بأرواحهم من أجل أن يعيشوا في أمان وسلام واطمئنان".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يوضح كيف إستقبل المغتربين المصريين "شهر رمضان المبارك"

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يوضح كيف إستقبل المغتربين المصريين "شهر رمضان المبارك"

8 الصبح - تقرير يوضح تاريخ إنشاء "مسجد عمرو بن العاص" فى مصر

8 الصبح - تقرير يوضح تاريخ إنشاء "مسجد عمرو بن العاص" فى مصر

الجزيرة تنشر بيان «مجاهدي درنة» بعد الضربة الجوية المصرية

الجزيرة تنشر بيان «مجاهدي درنة» بعد الضربة الجوية المصرية

أسعار العملات اليوم الاحد 28 مايو 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الاحد 28 مايو 2017 في بنك مصر