أديب: «الأقباط حظهم زي الزفت.. وفي رقبتنا ليوم الدين»

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طالب الإعلامي عمرو أديب، الجميع بالوقوف مع الأقباط خلال محنتهم الأخيرة بعد حادث المنيا، الذي وقع بالأمس، مؤكدا أن الأقباط في رقبتنا ليوم الدين.

وأضاف أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون": "الأقباط حظهم سيء وزي الزفت ومن أسوأ الأيام اللي شافوها في حياتهم بتحصل دلوقتي".

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ووجه أديب، رسالة للشامتين في مصر بعد حادث المنيا: "المسيحيين في مصر مش قاعدين في حي دول بالملايين ومش هتعرفوا تخلصوا عليهم ولا تمشوهم من بلدهم، قاعدين على قلبكم".

واستكمل: "أتمنى أن يدرك الأقباط أن هناك رجالا في الوطن مستعدين للتضحية بأرواحهم من أجل أن يعيشوا في أمان وسلام واطمئنان".