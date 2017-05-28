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خبير اقتصادي يصرح إعلاميا: الدولة بتركز على إنها تأخذ من جيب المواطن فقط

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خبير اقتصادي يصرح إعلاميا: الدولة بتركز على إنها تأخذ من جيب المواطن فقط خبير اقتصادي يصرح إعلاميا: الدولة بتركز على إنها تأخذ من جيب المواطن فقط

مصر 365

خبير اقتصادي يصرح إعلاميا: الدولة بتركز على إنها تأخذ من جيب المواطن فقط

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جاء فى أخر تصريحات الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، الإعلامية، فيما يخص الترتيبات التي كان من الواجب أن تتخذها الدولة فى الفترة الماضية، إن الدولة فى الوقت الماضي، كان يجب عليها أن تكون جاهزة ومستعدة بعدة طرق من أجل أن تتمكن من سد فراغ رجال الأنظمة السابقة، والمسؤولين عن الحكم وإدارة شؤون البلاد من جميع النواحي حتى تدور عجلة الإنتاج فى كما كانت من قبل.

أضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات الإعلامية التي نشرت يوم أمس السبت، وإذاعتها إحدي القنوات الفضائية، أن الدولة المصرية في العصر الحالي، تسعى إلى خلق الأزمات في شتى المجالات بدلًا من أداء دورها وتفعيل سياستها من أجل خدمة المواطنين والسير فى عملية الإصلاح. صرح الدكتور وائل النحاس، فى حواره التليفزيوني، قائلاً: “الدولة بتركز إنها تأخذ من جيب المواطن”، بينما أكد في حديثه على وجود حالة من الخيانة تدور بين العديد من الأفراد داخل الدولة في عدد من الهيئات المختلفة.

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أشار الخبير الاقتصادي في حواره إلى أن معدل النمو في الاقتصاد المصري أو في أي دولة أخرى بوجه عام، يعتمد في الأساس على نسبة صحة الاجراءات المتبعة في سيايسة هذه الدولة، بالإضافة إلى الإصلاحات التي تقوم بها الدولة فى جميع المجالات المختلفة.

فيما يخص الاقتصاد المصري، أوضح الدكتور وائل النحاس،  أن معدل النمو في بلادنا منخفض للغاية بالإضافة إلى أن نسبة التضخم فيه أصبحت ملتهبة.

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مصر 365

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