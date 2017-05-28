أمن الفيوم: مقتل 5 وإصابة 11 أخرين في معركة بين عائلتين بسبب الثأر

الفيوم – حسين فتحى:

أكد اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، ارتفاع عدد المصابين في معركة الثأر بين عائلتي الجرارية و المزيانين، بقرية هوارة المقطع التابعة لمركز الفيوم، إلى 11 مصاباً.

كانت قرية هوارة المقطع قد شهدت قبل انطلاق مدفع إفطار أول أيام شهر رمضان، معركة بالأسلحة الآلية والبيضاء أخذا بالثأر، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص العائلتين نتيجة طلاق سيدة بسبب الميراث.

وكشفت تحريات الرائد محمود عشري، رئيس مباحث قسم شرطة مركز الفيوم، أن خلافًا وقع في بداية العام 2016 بين عائلتي "الجرارية" و"المزينين"، على خلفية طلاق إحدى السيدات من عائلة المزينين، وسقوط قتيل في هذه الأحداث، التي تطورت إلى محاولة ثأر تجددت اليوم بمعركة بالأسلحة الآلية.

وأشار مدير أمن الفيوم في تصريحات صحفية، إلى أنه تم نقل القتلى والمصابين لمستشفيى الفيوم العام وسنورس المركزي.