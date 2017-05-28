أخبار عاجلة

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يوضح كيف إستقبل المغتربين المصريين "شهر رمضان المبارك" -
8 الصبح - تقرير يوضح تاريخ إنشاء "مسجد عمرو بن العاص" فى مصر -
8 الصبح - فقرة #آل _البيت ... السيرة الذاتية "للسيدة زينب" حفيدة رسول الله "ص" -
8 الصبح - شوف أسعار الخضروات والفاكهة وياميش رمضان .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية -
الزعيم الكوري الشمالي يشرف على تجربة نظام جديد مضاد للطيران -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم"مشاكل البشرة مع الصيام" -
الاستوديو التحليلي لمباراة برشلونة الافيس واحتفالات برشلونة بـ كاس الملك -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
عماد متعب يعود لقائمة الأهلي في مباراة المقاصة بالدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

خالد جلال يكشف سبب استبعاد «فتحي» من لقاء الداخلية

Google+ Print
خالد جلال يكشف سبب استبعاد «فتحي» من لقاء الداخلية خالد جلال يكشف سبب استبعاد «فتحي» من لقاء الداخلية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد خالد جلال، مدير الكرة بنادي ، أن مصطفى فتحي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يعاني من شد في العضلة الأمامية، وفضل الجهاز الفني منحه راحة من المشاركة في مران أمس السبت، ومباراة اليوم أمام الداخلية.

وأضاف مدير الكرة بالزمالك، أن المدير الفني البرتغالي أوجستوا إيناسيو منح اللاعب راحة من التدريبات والمباريات حتى يكون قادرا على المشاركة في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل، في مباراة الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

شاهد أيضا

ولم يشارك مصطفى فتحي في مران الأمس، وكذلك الرباعي المصاب شوقي السعيد وأيمن حفني وإسلام جمال ومحمود جنش بالإضافة إلى طارق حامد الذي حصل على راحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
اليوم.. شيكابالا يقود الزمالك في مباراة الداخلية

اليوم.. شيكابالا يقود الزمالك في مباراة الداخلية

استبعاد «مرسي وحامد» من قائمة الزمالك أمام الداخلية

استبعاد «مرسي وحامد» من قائمة الزمالك أمام الداخلية

سداسي الزمالك راحة من التدريبات

سداسي الزمالك راحة من التدريبات

أمين عمر حكمًا للقاء الزمالك والداخلية

أمين عمر حكمًا للقاء الزمالك والداخلية