خالد جلال يكشف سبب استبعاد «فتحي» من لقاء الداخلية

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أكد خالد جلال، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن مصطفى فتحي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يعاني من شد في العضلة الأمامية، وفضل الجهاز الفني منحه راحة من المشاركة في مران أمس السبت، ومباراة اليوم أمام الداخلية.

وأضاف مدير الكرة بالزمالك، أن المدير الفني البرتغالي أوجستوا إيناسيو منح اللاعب راحة من التدريبات والمباريات حتى يكون قادرا على المشاركة في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل، في مباراة الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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ولم يشارك مصطفى فتحي في مران الأمس، وكذلك الرباعي المصاب شوقي السعيد وأيمن حفني وإسلام جمال ومحمود جنش بالإضافة إلى طارق حامد الذي حصل على راحة.