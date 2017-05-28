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استبعاد «مرسي وحامد» من قائمة الزمالك أمام الداخلية

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استبعاد «مرسي وحامد» من قائمة الزمالك أمام الداخلية استبعاد «مرسي وحامد» من قائمة الزمالك أمام الداخلية

التحرير

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اختار الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي أوجوستو إيناسيو، 18 لاعبًا لدخول معسكر الليلة، استعدادا لمواجهة الداخلية في العاشرة مساء اليوم في الجولة 30 من مسابقة الدوري الممتاز. 

وجاءت القائمة كالأتي: 
حراسة المرمى: أحمد الشناوي وعمر صلاح
 خط الدفاع :محمد مجدي وعلي جبر ومحمود حمدي الونش وأسامة إبراهيم ومحمد ناصف وحسني فتحي
 خط الوسط : أحمد توفيق وصلاح ريكو ومحمد دونجا ومعروف ويوسف ومحمد عبدالرازق "شيكابالا" وأحمد رفعت ومحمد إبراهيم 
 خط الهجوم: حسام باولو وستانلي أوهاتشي وإيمانويل مايوكا

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وشهدت القائمة استبعاد باسم مرسي وطارق حامد، لحصولهما على راحة، ومصطفى فتحي ومحمود جنش وأيمن حفني وشوقي السعيد وإسلام جمال للإصابة.

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التحرير

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