استبعاد «مرسي وحامد» من قائمة الزمالك أمام الداخلية

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اختار الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي أوجوستو إيناسيو، 18 لاعبًا لدخول معسكر الليلة، استعدادا لمواجهة الداخلية في العاشرة مساء اليوم في الجولة 30 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كالأتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي وعمر صلاح

خط الدفاع :محمد مجدي وعلي جبر ومحمود حمدي الونش وأسامة إبراهيم ومحمد ناصف وحسني فتحي

خط الوسط : أحمد توفيق وصلاح ريكو ومحمد دونجا ومعروف ويوسف ومحمد عبدالرازق "شيكابالا" وأحمد رفعت ومحمد إبراهيم

خط الهجوم: حسام باولو وستانلي أوهاتشي وإيمانويل مايوكا

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وشهدت القائمة استبعاد باسم مرسي وطارق حامد، لحصولهما على راحة، ومصطفى فتحي ومحمود جنش وأيمن حفني وشوقي السعيد وإسلام جمال للإصابة.