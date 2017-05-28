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عماد متعب يعود لقائمة الأهلي في مباراة المقاصة بالدوري الممتاز -
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«متعب» يعود إلى قائمة الأهلي في مواجهة المقاصة

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«متعب» يعود إلى قائمة الأهلي في مواجهة المقاصة «متعب» يعود إلى قائمة الأهلي في مواجهة المقاصة

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة المقاصة، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الممتاز.

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وضمت القائمة 22 لاعبًا هم: شريف إكرامي - أحمد عادل عبدالمنعم - محمد الشناوي  - أحمد فتحي - محمد نجيب - عمرو السولية - جونيور أجاي - حسام غالي -  أكرم توفيق - صبري رحيل - أحمد ريان- عماد متعب - ميدو جابر - سعد سمير - محمد هاني - عمرو جمال  - صالح جمعة - مؤمن زكريا  - علي معلول - كريم نيدفيد - رامي ربيعة - وليد سليمان.

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التحرير

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