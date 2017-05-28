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إزالة 3 عقارات مخالفة بالإسكندرية

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شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية على رؤساء الأحياء والجهاز التنفيذي بالمحافظة بضرورة تطبيق أحكام القانون والتعامل بكل قوة وحزم مع أعمال البناء المخالف وتطبيق الإزالات بسرعة حتى لا يتمكن المقاولون المخالفون من التمادي واستغلال احتياج المواطنين.

وأكد المحافظ في بيان له على استعادة هيبة الدولة وتطبيق أحكام القانون وعدم السماح باستمرار انتشار ظاهرة البناء المخالف التي باتت تهدد أمن وسلامه المواطنين وتشكل عبئا كبيرا على شبكات البنية التحتية.

وفي نفس السياق شنت الأجهزة التنفيذية بحي وسط الإسكندرية برئاسة المهندس علي مرسي رئيس الحي بالتنسيق مع العميد عصام رشدي مأمور قسم شرطة باب شرق حملة إزالة أعمال للبناء المخالف.

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وتوجهت الحمله لشارع تانيس وتم تسليم مقاول الإزالة العقار رقم 103، حيث تم تسليم مقاول الإزالة الأدوار الرابع عشر والثالث عشر وتخريب الأدوار الخالية أزيد من الترخيص، وكذا العقار رقم 99 وتم تسليم المقاول العقار لإزالة الأدوار الخامس والسادس والثامن، كما توجهت الحملة للعقار الكائن 127 شارع جلال الدسوقي وتم تسليم مقاول الإزاله الجزء الزائد عن الترخيص بالدور التاسع وفك الشدة الخشبية وتكسير الأعمدة والسقف للدور العاشر.

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