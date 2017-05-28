فيديو| طفل يروي لحظة مقتل والده أمام عينيه في «حادث المنيا»

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كشف الطفل ماركو عايد حبيب، ابن أحد ضحايا حادث المنيا الإرهابي، تفاصيل الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له أتوبيس رحلات للمسيحين كان متجهًا من بني سويف إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا.

وقال ماركو، خلال لقائه أمس السبت بالإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم": "طلعوا علينا ناس لابسين لبس زي بتاع الجيش وماسكين بنادق آلي، ومعايا طلقة من اللي قتلوا بيها والدي".

وتابع:"تم توقيف سيارة كانت تسبق الأتوبيس وضرب كل من فيها وطالبوا البطاقة الشخصية من والدي ثم أمروه بنطق الشهادة وأطلقوا النار بعدها عليه فسقط قتيلًا".

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واستكمل: "كانوا بيكبروا وهما بيضربوا الناس، ورمونا في الجبل بعد كده".