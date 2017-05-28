محافظ سوهاج يكشف كواليس اجتماع رئيس الوزراء بالمحافظين

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قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ترأس أمس السبت اجتماعا موسعا مع المحافظين بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والأوقاف، والإسكان، والبيئة، والعدل، والرى، والآثار، والسياحة، والتنمية المحلية، والزراعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف أنه تم متابعة الموقف الحالى لكل محافظة لما تم بالنسبة لإزالة التعديات على أراضى الدولة وتقنين أوضاع المخالفات حتى تاريخه، والتعرف على ما تم إنجازه على أرض الواقع، بحيث يتم إعداد تقرير موحد للعرض على رئيس الجمهورية حول موقف إزالة التعديات وتقنين الأوضاع والجهود المبذولة فى هذا الإطار.

وتابع عبدالمنعم أن الاجتماع بحث مقترح لإنشاء قواعد بيانات لأراضى الدولة وفق نظام معلومات جغرافى يتيح رصد التغيرات والتعديات على الأراضى والمنشآت المخالفة، وتسجيل مكان وزمان كل مخالفة، بحيث يتم توفير بيانات إحصائية وإتاحة معلومات مدققة لجهات الولاية فى الدولة تساعد على سرعة التعامل مع هذه المخالفات، وتمت الإشارة إلى أهمية أن يتم العمل بشكل إلكترونى يحيد العنصر البشرى.

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وأكد محافظ سوهاج أن الاجتماع تابع مناقشة التعديلات التشريعية المطلوبة لتغليظ العقوبات المقررة على التعدى على أراضى الدولة، وكذا التعديلات الخاصة بتقنين أوضاع المخالفات، فضلا عن بحث الإجراءات القانونية اللازمة لتفويض المحافظين فى التعامل مع حالات تقنين أوضاع التعديات على الأراضى.

وخلال الاجتماع جدد رئيس مجلس الوزراء مرة أخرى مطالبته للسادة المحافظين بضرورة التواجد على الأرض خلال شهر رمضان، والاهتمام بمسألة ضبط الأسواق والأسعار، ومراقبة توافر السلع بكميات مناسبة فى الأسواق.