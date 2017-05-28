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فيديو| مفتي الجمهورية: اغتنموا كل ثانية خلال شهر رمضان

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فيديو| مفتي الجمهورية: اغتنموا كل ثانية خلال شهر رمضان فيديو| مفتي الجمهورية: اغتنموا كل ثانية خلال شهر رمضان

التحرير

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الصيام درس كبير للمسلمين لضبط أوقاتهم والامتناع عن المباح والمشروع في هذا الشهر العظيم بجانب المحرمات والمكروهات.

وأضاف علام، خلال لقائه أمس السبت ببرنامج"حوار المفتي"، المذاع على قناة "أون لايف": "نفحات هذا الشهر العظيم كثيرة ويجب على الصائم أن يكون أمينا في كل شيء فالإخلاص في العبادة أمر متعلق بين العبد وربه".

وتابع: "الصائم هو صابر عن فعل أشياء مباحة في أوقات سابقة فضلا عن المحرمة، ويتحرى الحلال ويتجنب الحرام"، مؤكدا أن الفرصة متاحة للصائم أن يزيد من النفحات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لنا في هذا الشهر العظيم.

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وناشد المفتي المسلمين: "اغتنموا كل ثانية خلال شهر رمضان للتقرب إلى الله، ولا تجعلوا الله يراكم إلا في طاعته عز وجل".

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التحرير

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