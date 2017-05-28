وزير الأوقاف: تمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم مطلب ديني ووطني
وزير الأوقاف: تمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم مطلب ديني ووطني
12:51 ص الأحد 28 مايو 2017
محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
القاهرة - (أ ش أ):
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن تمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم مطلب ديني ووطني، حيث كان هذا دأب النبي (صلى الله عليه وسلم) في اختيار القادة من الشباب، فقد أسند (صلى الله عليه وسلم) قيادة الجيش إلى أسامة بن زيد (رضي الله عنهما) في إحدى الغزوات وفي الجيش من هو أكبر منه سنًّا كأبي بكر وعمر (رضي الله عنهما) وغيرهما.
كما أشار إلى أهمية تنشئة الشباب على قيم الدين الحنيف، مستشهدًا بحديث السبعة الذين يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ، ومنهم: (شَابٌّ نَشَأ فِي عِبَادَةِ الله)، فالأمم تستمد قوتها من قوة شبابها.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير الأوقاف اليوم ملتقى ” الشباب” بمركز التعليم المدني بالجزيرة تحت عنوان : “الأخلاق والقيم والمواطنة”، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة وأئمة الأوقاف ، وعدد كبير من الشباب من مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح وزير الأوقاف أن الوزارة تقدم الدعم للشباب لأن هذه المرحلة العمرية هي مرحلة البناء الفكري والعلمي والعقلي، مشيرًا إلى أن من يتابع عدد الخطب التي قدمت في وسائل الإعلام يجد أن الشباب لهم الدور الأعظم في إعدادها، فقد أخذوا فرصتهم كاملة، مع الأخذ في الاعتبار أننا نحتاج بجانب طاقة الشباب إلى خبرة الشيوخ.
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