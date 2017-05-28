تخريب قبر الجنرال شارل ديجول في شمال شرق فرنسا
تخريب قبر الجنرال شارل ديجول في شمال شرق فرنسا
12:49 ص الأحد 28 مايو 2017
ارشيفية
باريس - )أ ش أ(
أعلنت السلطات الفرنسية أن قبر الجنرال شارل ديجول، في شمال شرق فرنسا تعرض للتخريب من قبل مجهولين.
وأضافت السلطات، اليوم السبت، أن كاميرات المراقبة رصدت اليوم شخصا بمفرده على ما يبدو مختل عقليا صعد فوق القبر وأحدث تلفيات، مضيفة أنه لم يتم إيجاد نقوش أو كتابات عليه وبالتالي فإنه لم يحدث تدنيس بل تخريب للقبر.
ورجحت السلطات الفرنسية عدم وجود دوافع سياسية وراء عملية الاعتداء التي تمت في مقبرة "كولومبي-لي دو زيجليز" في اقليم المارن العليا، مضيفة ان هذا الحادث هو الاول من نوعه منذ عام 1970.
ويشار إلى أن الجنرال شارل ديجول هو زعيم سياسي وقائد عسكري فرنسي قاد مقاومة بلاده للاحتلال الألماني في أربعينيات القرن العشرين.
وتولى ديجول رئاسة الحكومة ورئاسة الدولة فأسس الجمهورية الخامسة عام 1958 ، وأنهى الاستعمار الفرنسي لبلدان كثيرة.
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