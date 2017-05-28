مقتل أكثر من 20 شخصًا في قصف للتحالف الدولي مدينة الرقة السورية

دمشق - (د ب أ)

لقى أكثر من 20 مدنيا حتفهم وأصيب اخرون جراء قصف جوي شنته طائرات التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش، استهدف مركبة جنوب مدينة الرقة، شمال شرق سوريا، مساء السبت.

وقال مصدر طبي في المدينة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "طائرة للتحالف الدولي قصفت مساء السبت سيارة نقل صغيرة تحمل مدنيين خرجوا من مدينة الرقة بين بلدتي رطلة والكسرة جنوبي مدينة الرقة حوالي 8 كيلومترات ما أدى إلى مقتل 20 شخصا وإصابة 7 اخرين بجروح اثنين منهم في حالة حرجة وتم نقل الجرحى عبر زوارق من نهر الفرات إلى مشافي مدينة الرقة".

وقال سكان محليون في المدينة لـ(د.ب.أ) إن "مدفعية قوات سورية الديمقراطية قصفت مساء السبت بكثافة أحياء مدينة الرقة وسقطت تلك القذائف في حارة البدو ومنطقة الشهداء شمال المدينة مما تسبب بحرائق في عدد من المباني ولم يصب أحد في القصف نظراً لخلوا أغلب احياء المدينة من السكان".