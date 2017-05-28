حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم السبت، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها اختتام فاعليات قمة السبع فى إيطاليا وانفجار فى أفغانستان، إضافة إلى اختراق طائرة بدون طيار لأجواء كوريا الشمالية.

1-ترامب يتجاهل كلمة رئيس وزراء إيطاليا في قمة السبع

رئيس الوزراء الإيطالي يصافح الرئيس ترامب فى صقلية السبت (أ ف ب)

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغبة واضحة في عدم الاستماع إلى كلمة رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني في ختام قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المنعقدة في جزيرة صقلية الإيطالية.

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2- اختراق طائرة بدون طيار المجال الجوي لبيونج يانج

الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون فى بيونج يانج يوم 22 مايو 2017 (أ ف ب)

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن طائرة بدون طيار تابعة لكوريا الجنوبية اخترقت المجال الجوي للشمال هذا الأسبوع، ووصفت الأمر بأنه "استفزاز عسكري خطير".

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3-ماكرون يرفض التفاوض مع بريطانيا قبل بريكست

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة السبع فى صقلية السبت (أ ف ب)

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة مجموعة السبع في تاورمينا (ايطاليا) طلب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التفاوض حول اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قبل بريكست.

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4- اضطراب حركة المسافرين على الخطوط البريطانية

معاناة المسافرون على الخطوط الجوية البريطانية فى نيويورك السبت (أ ف ب)

قالت شركة الخطوط الجوية البريطانية انه تعاني من " عطل في شبكة الكومبيوتر" وسط تقارير عن اضطراب واسع في حركة الركاب على خطوطها.

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5-طالبان تعلن مسؤوليتها عن انفجار بأفغانستان

مركبات عسكرية تابعة للجيش الأفغانى تشن هجوم على طالبان - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن مسلحو حركة طالبان مسؤوليتهم عن انفجار سيارة ملغومة أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 8 اخرين في مدينة خوست بشرق أفغانستان.

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