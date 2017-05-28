أخبار عاجلة

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يوضح كيف إستقبل المغتربين المصريين "شهر رمضان المبارك" -
8 الصبح - تقرير يوضح تاريخ إنشاء "مسجد عمرو بن العاص" فى مصر -
8 الصبح - فقرة #آل _البيت ... السيرة الذاتية "للسيدة زينب" حفيدة رسول الله "ص" -
8 الصبح - شوف أسعار الخضروات والفاكهة وياميش رمضان .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية -
الزعيم الكوري الشمالي يشرف على تجربة نظام جديد مضاد للطيران -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم"مشاكل البشرة مع الصيام" -
الاستوديو التحليلي لمباراة برشلونة الافيس واحتفالات برشلونة بـ كاس الملك -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
عماد متعب يعود لقائمة الأهلي في مباراة المقاصة بالدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:41 ص الأحد 28 مايو 2017

 إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم السبت، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها اختتام فاعليات قمة السبع فى إيطاليا وانفجار فى أفغانستان، إضافة إلى اختراق طائرة بدون طيار لأجواء .

1- يتجاهل كلمة رئيس وزراء إيطاليا في قمة السبع

1

رئيس الوزراء الإيطالي يصافح الرئيس ترامب فى صقلية السبت (أ ف ب)

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغبة واضحة في عدم الاستماع إلى كلمة رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني في ختام قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المنعقدة في جزيرة صقلية الإيطالية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- اختراق طائرة بدون طيار المجال الجوي لبيونج يانج

2

الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون فى بيونج يانج يوم 22 مايو 2017 (أ ف ب)

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن طائرة بدون طيار تابعة لكوريا الجنوبية اخترقت المجال الجوي للشمال هذا الأسبوع، ووصفت الأمر بأنه "استفزاز عسكري خطير".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3-ماكرون يرفض التفاوض مع بريطانيا قبل بريكست

3

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة السبع فى صقلية السبت (أ ف ب)

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة مجموعة السبع في تاورمينا (ايطاليا) طلب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التفاوض حول اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قبل بريكست.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- اضطراب حركة المسافرين على الخطوط البريطانية

4

معاناة المسافرون على الخطوط الجوية البريطانية فى نيويورك السبت (أ ف ب)

قالت شركة الخطوط الجوية البريطانية انه تعاني من " عطل في الكومبيوتر" وسط تقارير عن اضطراب واسع في حركة الركاب على خطوطها.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5-طالبان تعلن مسؤوليتها عن انفجار بأفغانستان

5

مركبات عسكرية تابعة للجيش الأفغانى تشن هجوم على طالبان - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن مسلحو حركة طالبان مسؤوليتهم عن انفجار سيارة ملغومة أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 8 اخرين في مدينة خوست بشرق أفغانستان.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليابان تؤكد أهمية التعاون مع روسيا والصين لحل قضية كوريا الشمالية

اليابان تؤكد أهمية التعاون مع روسيا والصين لحل قضية كوريا الشمالية

ترامب: عودة مئات المليارات من الشرق الأوسط يعني "وظائف وظائف وظائف"

ترامب: عودة مئات المليارات من الشرق الأوسط يعني "وظائف وظائف وظائف"

البيت الأبيض: ترامب لم يتجاهل رئيس الوزراء الإيطالي في قمة السبع

البيت الأبيض: ترامب لم يتجاهل رئيس الوزراء الإيطالي في قمة السبع

بعد حادث المنيا.. ترامب: نقف مع مصر في حربها ضد الإرهاب

بعد حادث المنيا.. ترامب: نقف مع مصر في حربها ضد الإرهاب