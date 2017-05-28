اليوم.. الحكم في دعوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين

كتب – محمود السعيد:

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المطالبة بوقف انتخابات نقابة الصحفيين.

وكان المحامي على أيوب وكيلًا عن الصحفي طارق درويش، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملت رقم 36765 لسنة 69 ق، ضد نقيب الصحفيين.

وطالب علي أيوب فيها بوقف إجراء انتخابات التجديد النصفي لمرحلة الإعادة لانتخابات نقابة الصحفيين، لحين تنقية كشوف الجداول الانتخابية.

وذكر "درويش" في دعواه، أن الجداول الانتخابية بنقابة الصحفيين، يوجد بها صحفيين غير حاصلين على مؤهل عالٍ، وبالتالي فهم غير مشتغلين ومنتسبين إلى نقابة الصحفيين.