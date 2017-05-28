ماذا ينتظر حُكم "مصرية تيران وصنافير" أمام القضاء اليوم؟
ماذا ينتظر حُكم "مصرية تيران وصنافير" أمام القضاء اليوم؟
12:11 ص الأحد 28 مايو 2017
ارشيفية
كتب – محمود السعيد:
تصدر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار أسامة صبري، اليوم الأحد، الحكم في الاستئناف على حكم محكمة أول درجة القاضي بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وينتظر حُكم "مصرية تيران وصنافير" سيناريوهين هما قبول الاستئناف وإلغاء الحكم الصادر، أو رفض الاستئناف وتأييد الحكم.
وأقام الاستئناف سيدة تدعى نهلة أحمد قنديل، وحمل رقم 157 لسنة 2017، وكانت محكمة أول درجة رفضت تدخلها في الدعوى، وألزمتها بالمصاريف.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، قضت بداية أبريل الماضي، بقبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وقضت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويين أرقام 43709-43866 لسنة 70 قضائية، والحكم الصادر في المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 174236 واللذان قضيا ببطلان توقيع الاتفاقية، واعتبارهما جميعا منعدمي الأثر.
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