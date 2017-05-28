أمين "الأطباء": بدل العدوى = كيلو مشمش

كتب - أحمد جمعة:

انتقد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، تأخر الحكومة في تنفيذ الحكم القضائي الصادر برفع قيمة بدل العدوى للأطباء من 19 إلى ألف جنيه شهرياً.

كانت محكمة القضاء الإداري قضت في نوفمبر من العام الماضي بأحقية الأطباء في الحصول على بدل قيمته ألف جنيه شهريا على الأقل، في دعوة أقامتها نقابة الأطباء في أبريل 2014، واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بصفتهم.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت يوم الخميس الفائت، بمد أجل النطق بالحكم في طعن الحكومة على الحكم إلى 8 يونيو المقبل.

وكتب الطاهر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، اليوم السبت: "بدل العدوى يساوي كيلو مشمش"، و"يا للعار.. يا للعارK بدل العدوى = دولار".

وتقول نقابة الأطباء إن الأطباء هم الأكثر تعرضا للإصابة بالعدوى عن غيرهم، وخاصة عدوى الجهاز التنفسي وأمراض الدم وفيروس سي، مما تسبب في وفاة عدد منهم خلال العام الماضي.