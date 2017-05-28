10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي إن حكام السعودية أشداء مع المؤمنين ورحماء مع الكفار، كما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مكافحة الإرهاب هو أهم الموضوعات في قمة مجموعة السبع، وقال الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون نظيره الأمريكي إن الرئيس ترامب "عملي".

1- خامنئي: حكام السعودية أشداء مع المؤمنين ورحماء مع الكفار

المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله على خامنئي (أرشيفية)

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2- ترامب: مئات المليارات من الشرق الأوسط يعني "وظائف وظائف وظائف"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي إن إعادة مئات المليارات من الدولارات من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة الأمريكية يعني توفير الكثير من الوظائف. وكتب ترامب عبر حسابه بتويتر،اليوم السبت "إعادة مئات المليارات من الدولارات إلى الولايات المتحدة من الشرق الأوسط مما يعني وظائف وظائف وظائف".

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3- ماكرون: ترامب "عملي"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب)

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأنه "عملي"، قائلا إن "تصميمه على أن يحرز تقدما معنا" يعد أحد النجاحات الرئيسية لقمة الدول الكبرى السبع. وفي ختام القمة، أعرب ماكرون عن أمله في أن يرى ترامب التبعات السلبية على الشركات الأمريكية إذا انسحب من اتفاقية باريس المناخية.

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4- تيريزا ماي: درجة التحذير الأمني خطرة

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (أرشيفية)

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خفض درجة التحذير الأمني في بريطانيا من "حرجة" إلى "خطرة" بعد رفعها الإثنين في أعقاب اعتداء مانشستر. وقالت ماي في بيان "حصلت تحركات كبيرة للشرطة في الساعات الـ24 الماضية، وهناك 11 مشتبها بهم قيد التوقيف"، مضيفة أنه "في ضوء التطورات، فإن المركز المشترك المستقل لتحليل المعلومات المتعلقة بالارهاب اتخذ قرار بخفض درجة الإنذار من حرجة إلى خطرة".

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5- قائد شرطة العراق: نتقدم إلى وسط الموصل

قائد الشرطة الاتحادية العراقية رائد شاكر جودت (أرشيفية)

صرح قائد الشرطة الاتحادية العراقية، بأن قوات الشرطة تمكنت من قتل 14 من عناصر تنظيم داعش في معارك تحرير منطقة الزنجيلي وسط الموصل، 400 كيلومتر شمالي بغداد.

وقال الفريق رائد شاكر جودت في بيان صحفي إن "قطعات الشرطة الاتحادية مسنودة بطائرات الرصد المسيرة تواصل تقدمها الحذر في المحور الشمالي وتتوغل مسافة 250 مترا في منطقة الزنجيلي وتقتل 14 داعشيا وتدمر مركز اتصالات لهم و5 مضافات".

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6- تيلرسون: نتضامن مع مصر حكومة وشعبا

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسن (أرشيفية)

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن تأييدها للجهود المصرية في مكافحة الإرهاب، وتلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، وذلك للتعازي في ضحايا حادث المنيا. وأعرب وزير الخارجية الأمريكي خلال الاتصال عن خالص تعازيه وتضامنه مع مصر حكومة وشعبا وأسر الضحايا في مواجهة الإرهاب، وتأييد الولايات المتحدة للجهود المصرية في مكافحة الإرهاب، فضلا عن استعدادها للتعاون مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب معلوماتيا ومخابراتيا وعسكريا.

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7- السراج: الخيارات متعددة لردع من يحاول المساس بأمن طرابلس

رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج (أرشيفية)

أشاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج بشجاعة رجال مديرية أمن طرابلس والسرايا والمؤسسات التابعة لوزارة الداخلية"، وأكد أن المعركة لن تنتهي إلا بانتهاء أجواء التوتر والفوضى وخروج مسببيها خارج العاصمة. محذرًا من أن الخيارات متعددة ومفتوحة لردع كل من يحاول المساس بأمن العاصمة وعرقلة الجهود المبذولة لإقرار السلم وإرساء الأمن في طرابلس وكل المدن الليبية.

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8- ميركل: سأدعم التعليم

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ ف ب)

تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للولايات بمزيد من مشاركة الحكومة الاتحادية في دعم سياسة التعليم. وقالت ميركل: "أعتقد أننا نحتاج أيضا إلى مبادرة في مجال الرعاية النهارية الكاملة أو مدارس اليوم الكامل".

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9- ترامب: مكافحة الإرهاب الأهم في قمة الدول السبع الكبرى

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مكافحة الإرهاب أهم موضوع في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المنعقدة في صقلية. وكتب ترامب، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن النقاشات تدور حول الكثير من الموضوعات المهمة للغاية، مضيفا أن "الإرهاب يأتي على رأس القائمة".

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10 – أردوغان: ناقشنا مع ألمانيا أزمة "الإنقلابيين"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لقاء سابق مع المستشارة أنجيلا ميركل (أ ف ب)

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن استيائه بسبب ما تردد عن منح ألمانيا اللجوء لأشخاص متهمين بعلاقتهم بالمحاولة الانقلابية الفاشلة العام الماضي، بحسب ما قال أردوغان في مقابلة نشرت السبت.

وقال أردوغان "ناقشنا مسألة الجنود الانقلابيين الذين قبلت طلباتهم للجوء، وكان رد فعلنا حازما" في إشارة الى اجتماعه مع ميركل على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل.

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