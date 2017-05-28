العرب اليوم: تعليق إضراب الأسرى الفلسطينيين ورسالة من مصر إلى مجلس الأمن

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العربية، اليوم السبت، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها اشتباكات فى طرابلس وتعليق إضراب الأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى تقدم القوات العراقية فى معركة تحرير الموصل.

1- الأسرى الفلسطينيون بسجون إسرائيل يعلقون إضرابهم عن الطعام

أهالي الأسرى الفلسطينيين يعلنون دعمهم لذويهم فى غزة السبت (أ ف ب)

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين الوزير عيسى قراقع، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، عن تعليق الأسرى لإضرابهم المفتوح عن الطعام بعد التوصل لاتفاق بين مصلحة السجون الإسرائيلية ولجنة الإضراب بقيادة الأسير مروان البرغوثي يقضي بتلبية مطالبهم الإنسانية.

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2- روسيا ترفض استسلام مقاتلي داعش

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فى وزارة الدفاع الروسية - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن مصدر في وزارة الدفاع الروسية، أن موسكو لن تسمح بأي اتفاق تبرمه قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم "داعش" في الرقة بعد تلقيها معلومات تفيد بتوصل قيادات في القوات والتنظيم إلى اتفاق يُمنح بموجبه مقاتلي التنظيم ممرًا آمنا للخروج من المدينة باتجاه الجنوب شريطة عدم توجههم إلى منطقة تدمر.

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3- خمسة قتلى في اشتباكات بين فصائل ليبية

اشتباكات عنيفة فى العاصمة الليبية طرابلس السبت (أ ف ب)

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مسؤول في مستشفى بالعاصمة الليبية طرابلس، أن خمسة أشخاص قد قُتلوا وجرح آخرون، بينهم مدنيون، في قتال ضار بين ميليشيات متناحرة.

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4- الشرطة العراقية تقتل 14من داعش وتتقدم بالموصل

عناصر من الجيش العراقى يقيمون جسرًا لنقل المؤن فى الموصل يوم 24 مايو 2017 (أ ف ب)

صرح قائد الشرطة الاتحادية العراقية بأن قوات الشرطة تمكنت من قتل 14 من عناصر تنظيم داعش في معارك تحرير منطقة الزنجيلي وسط الموصل، 400 كيلومتر شمالي بغداد.

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5- مصر تخطر مجلس الأمن بالضربات الجوية في ليبيا

طائرة مصرية من طراز "إف - 16" فى طريقها إلى ليبيا - أرشيفية (أ ف ب)

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة سلمت خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن، أخطرت من خلاله المجلس بأن الضربات الجوية التي استهدفت مواقع التنظيمات الإرهابية في مدينة درنه بشرق ليبيا، تأتى اتساقاً مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المعنية بالحق الشرعى في الدفاع عن النفس، ومع قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.

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