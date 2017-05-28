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سداسي الزمالك راحة من التدريبات

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سداسي الزمالك راحة من التدريبات سداسي الزمالك راحة من التدريبات

التحرير

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شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، اليوم السبت، الذي أقيم بملعب بتروسبورت، استعدادا لمواجهة الداخلية، حصول السداسي مصطفى فتحي ومحمود جنش وإسلام جمال وأيمن حفني وشوقي السعيد وطارق حامد على راحة من التدريبات.

ولم يشارك الخماسي مصطفى فتحي ومحمود جنش وأيمن حفني وشوقي السعيد وإسلام جمال في المران بسبب الإصابات التي منعتهم من التواجد في مران اليوم وعدم القدرة على المشاركة في مباراة الغد.

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بينما حصل طارق حامد، على راحة من التدريبات بناء على تعليمات المدير الفني البرتغالي أوجستو إيناسيو، الذي يخشى إصابة اللاعب بالإجهاد قبل مواجهة اتحاد العاصمة في دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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