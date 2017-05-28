بعد تتويجه بلقب كأس الاتحاد.. جهاز المنتخب يهنئ «النني»

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حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، على تهنئة محمد النني، لاعب فريق آرسنال، على تتويج فريقه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتوج آرسنال بقلب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه في المباراة النهائية على تشيلسي بطل الدوري، بهدفين مقابل هدف.

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وشارك النني في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، بعد أن تم الدفع به بدلًا من التشيلي أليكسيس سانشيز، صاحب الهدف الأول للجانرز في المباراة.

يذكر أن المنتخب الوطني سيدخل معسكرًا مغلقا بدءً من يوم 3 يونيو المقبل، استعدادا لمواجهة تونس يوم 11 من الشهر ذاته في افتتاح مباريات الفريقين بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2019.