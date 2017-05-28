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«نيدفيد» بديلا لـ«السعيد».. ملامح تشكيل الأهلي في مواجهة المقاصة

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«نيدفيد» بديلا لـ«السعيد».. ملامح تشكيل الأهلي في مواجهة المقاصة «نيدفيد» بديلا لـ«السعيد».. ملامح تشكيل الأهلي في مواجهة المقاصة

التحرير

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خصص حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وقسم البدري، اللاعبين على فريقين، فريق يرتدي الزي الأحمر ويمثله أحمد عادل وباسم علي وأكرم توفيق وحسام غالي وأجاي ومؤمن زكريا وصبري رحيل وحجازي وميدو جابر ووليد سليمان ومحمد نجيب.

والفريق الآخر يرتدي زي فسفوري ويتكون من محمد الشناوي ورامي ربيعه وسعد سمير وعمرو جمال وأحمد فتحي ومحمد هاني وكريم نيدفيد وعمرو السولية وصالح جمعة وعماد متعب.

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وخلال المران ظهرت بعض ملامح التشكيل الذي سيخوض به الأهلي مباراته أمام المقاصة، إذ وضح أن البدري سيعتمد في وسط الملعب على الثنائي أحمد فتحي وعمرو السولية بينما سيتم الدفع بمحمد هاني في الجهة اليمنى على أن يتم الدفع بكريم ندفيد بديلا لعبدالله السعيد الذي سيغيب عن اللقاء للاصابة.

وعقد حسام البدري، محاضرة فنية للاعبين قبل مران الفريق اليوم، شرح خلالها نقاط القوه والضعف في فريق المقاصة لاستغلالها فى المباراة وتسببت تلك الجلسة في تأخر بدء المران عن موعده.

ويستعد الأهلى لمباراة المقاصه في الأسبوع الـ30 من بطولة الدوري العام، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، على ملعب الجيش بالسويس.

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