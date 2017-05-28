فيديو.. سائق أتوبيس الأقباط يروي تفاصيل جديدة عن «حادث المنيا»

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روى بشرى كامل جرجس، سائق أتوبيس الأقباط، تفاصيل الحادث الإرهابي الذى تعرض له أول من أمس الجمعة غربي المنيا.

وقال بشرى، خلال مداخلة هاتفية بقناة "سي تى فى": "واحنا ماشيين على الطريق لقينا عربية لونها بيج فيها 6 مسلحين، كانوا ملثمين مرتدين ملابس مدنية لونها لبني".

وتابع: "طلعوا الأتوبيس سرقوا الذهب والفلوس من الستات وبعدين خلصوا على الرجالة والأطفال اللي موجودين، وبدأوا الضرب العشواء وضربوا الكاوتش اللى قدام، ولما وقفنا اللى لقيوه فيه النفس ضربوا عليه نار تاني".

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واستكمل:"عندى طلقة في الصدر و3 في الفخذ، والمجرمين كانوا بيتكلموا كلام مصري عادي".