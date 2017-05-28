فيديو| داعية ينصح باتباع سنة النبي: «ابتعدوا عن الفول في السحور»

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ناشد الداعية الإسلامي، أشرف الفيل، الصائمين في شهر رمضان، باتباع سنن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، في تناول طعام الإفطار والسحور.

وقال الفيل خلال تقديمه حلقة اليوم السبت ببرنامج "فتاوى"، المذاع على قناة "الحياة": "النبي عليه الصلاة والسلام قال عقب أذان المغرب نأكل لقيمات ونفطر على مياه أو لبن أو تمر، ثم تصلي المغرب، وبعد كدة تبدأ تأكل ويجب تحديد مقدار ما تأكل".

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وأضاف: "وإذا اتبعت سنن النبي في أثناء صلاة قيام الليل لن تشعر بالانتفاخ أو التعب، وفي السحور ابتعدوا عن الفول، وممكن تتسحر على تمر أو لبن أو فاكهة، اللي تحافظلك على صحتك وصيامك".