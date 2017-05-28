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مصر تخطر مجلس الأمن بأن «ضربات ليبيا» دفاع شرعي عن النفس

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مصر تخطر مجلس الأمن بأن «ضربات ليبيا» دفاع شرعي عن النفس مصر تخطر مجلس الأمن بأن «ضربات ليبيا» دفاع شرعي عن النفس

التحرير

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صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن بعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة، سلمت خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن، اليوم السبت، أخطرت من خلاله المجلس بأن الضربات الجوية التي استهدفت مواقع التنظيمات الإرهابية في مدينة درنه بشرق ليبيا، تأتى اتساقا مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المعنية بالحق الشرعى في الدفاع عن النفس، ومع قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.

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كانت القوات المسلحة المصرية، شنت غارات جوية، أمس واليوم، على مواقع تابعة لتنظيمات إرهابية، قالت إنها على علاقة بمنفذي حادث المنيا الإرهابي الذي راح ضحيته 28 شخصا.

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