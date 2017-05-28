مصر تخطر مجلس الأمن بأن «ضربات ليبيا» دفاع شرعي عن النفس

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صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة، سلمت خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن، اليوم السبت، أخطرت من خلاله المجلس بأن الضربات الجوية التي استهدفت مواقع التنظيمات الإرهابية في مدينة درنه بشرق ليبيا، تأتى اتساقا مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المعنية بالحق الشرعى في الدفاع عن النفس، ومع قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.

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