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العثور على جثة سائق حكومي مشنوقًا في أسيوط

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مصراوي Masrawy

العثور على جثة سائق حكومي مشنوقًا في أسيوط

11:40 م السبت 27 مايو 2017

العثور على جثة سائق حكومي مشنوقًا في أسيوط

أرشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

عثر عدد من أهالي مدينة أسيوط، مساء اليوم السبت، على جثة سائق بالوحدة المحلية، داخل غرفة نومه بمنزله مشنوقًا، في ظروف غامضة.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء عاطف قليعي، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من أهالي منطقة حي شرق بمدينة أسيوط، بالعثور على جثة "م. م. ج" 49 سنة - سائق بالوحدة المحلية لحي شرق، داخل غرفة نومه بمنزله.

وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة انتحار، في وقت يكثف ضباط مباحث قسم شرطة ثان أسيوط من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أسيوط العام، وحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.​

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