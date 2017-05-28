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اليابان تؤكد أهمية التعاون مع روسيا والصين لحل قضية كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

اليابان تؤكد أهمية التعاون مع روسيا والصين لحل قضية

11:34 م السبت 27 مايو 2017

اليابان تؤكد أهمية التعاون مع روسيا والصين لحل قضية كوريا الشمالية

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

روما - (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أهمية التعاون مع روسيا والصين لحل القضايا المتعلقة ببرنامجي كوريا الشمالية النووي والصاروخي.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الليلة عن آبي قوله، خلال مؤتمر صحفي عقد في ختام قمة السبع الكبار في إيطاليا، إنه في حال لم يكن هناك تعاون في هذه القضايا فإن تهديد الأمن يمكن أن يزداد مثل الأمراض المعدية". ووصف التعاون مع روسيا والصين بالمهم، داعيا إلى الوحدة والعمل.

يأتي ذلك رغم تأكيد مجموعة السبع أنها مستعدة لفرض عقوبات إضافية على روسيا؛ في إشارة إلى "مسؤوليتها" في النزاع الأوكراني، لافتة إلى أن رفع العقوبات مرتبط بتنفيذ روسيا لاتفاقات مينسك للسلام التي وقعت في 2015

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Asha

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