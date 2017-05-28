روسيا اليوم: إنقاذ 3430 مهاجرا من الغرق قبالة سواحل ليبيا

طرابلس - (أ ش أ)

أفادت قناة "روسيا اليوم" الليلة أنه تم إنقاذ 3430 مهاجرا على الأقل من الغرق قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن مجموعة من السفن الليبية أنقذت أكثر من 1230 مهاجرا ونقلتهم إلى مينائي طرابلس والزاوية، كاشفة أنه تم إنقاذ حوالي 2200 شخص خلال عمليات إنقاذ بإشراف خفر السواحل الإيطالية وتم نقلهم بواسطة سفن تجارية إلى إيطاليا، كما عثر خلال العملية على جثث 10 أشخاص.

وقد شهدت إيطاليا منذ مطلع العام وصول أكثر من 46 ألف شخص من المهاجرين واللاجئين إلى سواحلها أي بزيادة بأكثر من 30٪ بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وفي موازاة ذلك قضى ما لا يقل عن 1244 شخصا هذا العام قبالة سواحل ليبيا وفقا لمعطيات منظمة الهجرة العالمية أي بمعدل شخص مقابل كل 39 يتم إنقاذهم.

يشار إلى أن ليبيا تحولت إلى أكبر مركز لتهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، وكانت الهجرة غير المشروعة تعتبر في عام 2010 من الجرائم الجنائية ولكن بعد سقوط نظام القذافي ازدادت بشكل كبيرة تيارات المهاجرين الراغبين بالوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر ليبيا.