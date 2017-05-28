بكري: قرارات الإزالة "ظالمة".. وهذا ليس مقصد الرئيس
بكري: قرارات الإزالة "ظالمة".. وهذا ليس مقصد الرئيس
11:36 م السبت 27 مايو 2017
مصطفي بكري عضو مجلس النواب
كتب - أحمد مسعد:
قال مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، إن ما يحدث من تنفيذ قرارات الإزالة بالمحافظات "لا يمثل القرار الذي طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مشيرًا إلى أن حملات الإزالة "ظالمة للبعض".
وأضاف بكري، في تصريحات لمصراوي اليوم السبت، أن الأراضي الزراعية أو الصناعية التي استردتها الدولة يجب أن تستغل الاستغلال الأمثل حتى لا يعود المعتدين من جديد، مشيرا إلى أهمية توحيد الجهات التي تتولى هذه الأراضي وإدراجها تحت ولاية لجنة استرداد الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس.
ورفض بكري إشراف المحافظين على الأراضي التي تستردها الدولة، مؤكدًا أن السبب الحقيقي في التعديات هو تأخر استنفاع المحافظين في الأراضي التي تقع في نطاق محافظاتهم، مطالبًا بتخصيص مساحات من هذه الأراضي للشباب بأسعار منخفضة.
وتابع: "الهدف الرئيسي من قرار الرئيس هو القضاء على ما يسمي مافيا الأراضي وليس صغار المزارعين الذي فقد بعضهم أراضيهم".
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