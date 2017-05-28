برشلونة يُتوج ببطولة كأس ملك إسبانيا

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تُوج فريق برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه على ديبورتيفو آلافيس، بثلاثة أهداق مقابل هدف، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب فيسنتي كالديرون، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

تقدم برشلونة في الدقيقة 30 عن طريق ليونيل ميسي قبل أن يحرز تيو هيرنانديز هدف التعادل لألافيس بعدها بـ3 دقائق فقط.

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وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، أحرز نيمار داسيلفا الهدف الثاني للفريق الكتالوني وأضاف الكاسير الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في شوط المباراة الأول.

وبعد هذا الفوز، سيكون عشاق الساحرة المستديرة، على موعد مع كلاسيكو جديد بين برشلونة، بطل كأس الملك، وريال مدريد، بطل الدوري الاسباني، في مباراة السوبر.