أخبار عاجلة

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يوضح كيف إستقبل المغتربين المصريين "شهر رمضان المبارك" -
8 الصبح - تقرير يوضح تاريخ إنشاء "مسجد عمرو بن العاص" فى مصر -
8 الصبح - فقرة #آل _البيت ... السيرة الذاتية "للسيدة زينب" حفيدة رسول الله "ص" -
8 الصبح - شوف أسعار الخضروات والفاكهة وياميش رمضان .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية -
الزعيم الكوري الشمالي يشرف على تجربة نظام جديد مضاد للطيران -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم"مشاكل البشرة مع الصيام" -
الاستوديو التحليلي لمباراة برشلونة الافيس واحتفالات برشلونة بـ كاس الملك -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
عماد متعب يعود لقائمة الأهلي في مباراة المقاصة بالدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

برشلونة يُتوج ببطولة كأس ملك إسبانيا

Google+ Print
برشلونة يُتوج ببطولة كأس ملك إسبانيا برشلونة يُتوج ببطولة كأس ملك إسبانيا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تُوج فريق برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه على ديبورتيفو آلافيس، بثلاثة أهداق مقابل هدف، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب فيسنتي كالديرون، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

تقدم برشلونة في الدقيقة 30 عن طريق ليونيل ميسي قبل أن يحرز تيو هيرنانديز هدف التعادل لألافيس بعدها بـ3 دقائق فقط.

شاهد أيضا

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، أحرز نيمار داسيلفا الهدف الثاني للفريق الكتالوني وأضاف الكاسير الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في شوط المباراة الأول.

وبعد هذا الفوز، سيكون عشاق الساحرة المستديرة، على موعد مع كلاسيكو جديد بين برشلونة، بطل كأس الملك، وريال مدريد، بطل الدوري الاسباني، في مباراة السوبر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
طقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة

طقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة

عماد متعب يعود لقائمة الأهلي في مباراة المقاصة بالدوري الممتاز

عماد متعب يعود لقائمة الأهلي في مباراة المقاصة بالدوري الممتاز

اليوم.. شيكابالا يقود الزمالك في مباراة الداخلية

اليوم.. شيكابالا يقود الزمالك في مباراة الداخلية

منير فخري عبد النور: التصدير لليابان له أثر عظيم على السوق المصري

منير فخري عبد النور: التصدير لليابان له أثر عظيم على السوق المصري