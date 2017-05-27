بسبب الثأر.. فطار بطعم الدم في الفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

تحولت قرية هوارة عدلان قبل مدفع إفطار أول يوم بشهر رمضان إلى بركة من الدماء، بعد مصرع 5 أشخاص من عائلتين، أخذًا بالثأر.

تلقى مدير أمن الفيوم، اللواء خالد شلبي، إخطارًا من مأمور مركز الفيوم بمقتل 5 أشخاص قبل إذان المغرب اليوم بـ 15 دقيقة.

كشفت تحريات الرائد محمود عشري، رئيس مباحث قسم شرطة مركز الفيوم, أن خلافًا وقع في بداية العام 2016 بين عائلتي "الجرارية" و"المزينين", على خلفية طلاق إحدى السيدات من عائلة المزينين, وسقوط قتيل في هذه الأحداث، التي تطورت إلى محاولة ثأر تجددت اليوم بمعركة بالأسلحة الآلية, أسفرت عن مقتل 4 أشخاص من عائلة الجرارية وآخر من عائلة المزينين.

انتقلت عناصر من الأمن المركزي والبحث الجنائي إلى القرية، وفرضت كردونًا أمنيًا حول منازل العائلتين, فيما ألقت القبض على 7 أشخاص من العائلتين, بحوزتهم أسلحة آلية, وفرد خرطوش, وحرر بذلك المحضر اللازم، وأخطرت نيابة مركز الفيوم للتحقيق.​