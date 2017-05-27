مبنى بلدية تل أبيب مضاء بألوان علم مصر بعد هجوم المنيا

القاهرة – (مصراوي)

أبدت عدد من دول العالم دعمها لمصر بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف أقباطًا بمحافظة المنيا، وأسفر عن مقتل 29 شخصًا أمس الجمعة.

فأطفأ برج إيفل أنواره أمس تعاطفًا مع ضحايا الهجمة الإرهابية ضد المصريين، وكتب الحساب الرسمي للبرج على مواقع التواصل الاجتماعي "يطفئ برج إيفل أنواره" وذلك تعاطفًا "مع ضحايا الهجوم في مصر".

وتابع أن كل العاملين في تشغيل برج إيفل قلوبهم مع عائلات الضحايا.

كما أعلنت المملكة الأردنية اليوم السبت، تنكيس العلم على مدخل الديوان الملكي، حدادا على ضحايا الهجوم الإرهابي على المسيحيين بالمنيا أمس الجمعة.

كما نشر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر حسابه الرسمي بفيسبوك صورة لإنارة مبنى بلدية تل أبيب بألوان العلم المصري.

وكتب "مبنى بلدية تل أبيب ينار حاليا بألوان العلم المصري تضامنا مع الشعب المصري في أعقاب هجوم المنيا الإرهابي ورمزا لوقوف إسرائيل ضد الإرهاب".

واستهدف مجموعة من الإرهابيين أول أمس حافلة للأقباط متجهة إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا، مما أسفر عن مقتل 29 شخصًا، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسئوليته عن الهجوم.

وردت القوات المسلحة المصرية بضربات جوية على مواقع لمعسكرات الإرهابيين في مدينة ليبيا شرق ليبيا، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه الضربات للإرهاب في الداخل والخارج طالما مثل تهديدا لاستقرار مصر.