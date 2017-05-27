مصر تخطر مجلس الأمن: الضربات في ليبيا دفاع شرعى عن النفس

القاهرة – (مصراوي)

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان اليوم السب، أن بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة سلمت خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن اليوم 27 مايو الجارى، أخطرت من خلاله المجلس بأن الضربات الجوية التي استهدفت مواقع التنظيمات الإرهابية في مدينة درنه بشرق ليبيا، تأتى اتساقاً مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المعنية بالحق الشرعى في الدفاع عن النفس، ومع قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.

ونفذت القوات الجوية المصرية اليوم وأمس عدد من الضربات الجوية ضد معسكرات للإرهابيين في ليبيا، وفقًا لبيان من المتحدث العسكري للقوات المسلحة.

وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن تدمير كامل للأهداف المخططة، والتي شملت مناطق تمركز وتدريب العناصر الإرهابية التي شاركت في التخطيط والتنفيذ للحادث الارهابي الغادر الذي استهدف عدد من المواطنين بمحافظة المنيا.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، مساء الجمعة، تفاصيل الضربة الجوية التي شنتها على أحد مراكز تدريب الإرهابيين في ليبيا. وقالت القوات المسلحة في بيان صحفي، إن الضربة تمت وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح، وبعد التنسيق والتدقيق الكامل لكافة المعلومات والبيانات. وأضاف البيان، أن القوات الجوية نفذت ضربة مركزة ضد تجمعات من العناصر الإرهابية بالأراضى الليبية، بعد التأكد من اشتراكهم في التخطيط والتنفيذ للحادث الإرهابي الغادر الذي وقع بمحافظة المنيا.